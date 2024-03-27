保母虐童案 兒盟再致歉：精進收出養程序、改善社工督導機制

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）保母涉嫌虐童致死案引發譁然，兒盟董事長林志嘉今天為此事再度鞠躬致歉，強調兒盟須改進、服務不中斷，並提出短中長期改善方案，包含精進收出養程序、改善社工督導機制等。

北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，震驚社會。各界要求檢視兒盟組織、財務狀況等，兒盟今天召開記者會說明主管機關稽查結果改善措施。

記者會一開始，林志嘉再次帶領兒盟同仁向社會鞠躬致歉。林志嘉說，兒盟作為一個穩定社會力量的組織，卻不能回應各界期待，這是兒盟的疏失，兒盟的行政制度疏漏再如何改進都無法挽回小孩的生命，因此向家屬、社會道歉。

針對衛福部、教育部兩部會日前的稽查指正，兒盟也組成事件檢討小組，並推派董事馮燕作為代表，馮燕今天也在會中說明改善計畫。

馮燕說，上週已經啟動各服務單位風險檢視進行風險管控排除，目前已經就衛福部檢討及專家建議訂出改善方向，包含收出養流程的精進、社工督導機制的改善以及社工兒少保護風險敏感度的培訓。

馮燕說，收出養流程的精進，將配合中央規範建立出養安置品質的檢核機制、改進出養媒合過程、改善出養家庭媒合服務並加強與地方政府及網絡的橫向合作，引入外部專家審查機制，確保風險評估沒有疏漏。

社工督導機制的改善部分，馮燕說，會在現有機制上視個案狀況提高訪視頻率、完備數位化資料庫後建立自動化對比評估機制、強化兒盟內部的個案討論機制，納入外部專家建議，提高判斷風險的整體敏感度。

另外，針對社工兒少保護風險敏感度的培訓，馮燕說，兒虐案件辨識複雜度高，兒盟將擴大社工例行培訓，引入衛福部推展的SDM訓練、納入社工必修課程，並建立第一線同仁明確的行為準則。

林志嘉也說，兒盟有疏漏，這結果不應該由社工承擔，相關改善計畫可能加重社工負擔，董事會也討論決定重新審視社工待遇計畫，董事會已經指派策略長陳麗如專責準備。

陳麗如說，兒盟有責任照顧每一名社工同仁，也會站在社工伙伴前迎接困難解決問題，希望兒盟不僅是孩子的避風港，更是社工在提供服務時的保護傘。

陳麗如說，兒盟內部會開展社工執業保護行動，除了重新審視工時、薪資條件，更要進一步規劃特殊境遇專案、社工業務責任保險等內容，提供諮商資源等，讓社工夥伴能安心、專心服務孩子，提供有品質服務。（編輯：李亨山）1130327