查核兒盟會務 教部列4缺失要求2週內提改善報告

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部與衛福部共同查核兒福聯盟，在會務方面，教育部列出內部控制、董事會、監察人、人事制度等層面有缺失，將請兒福聯盟2週內提出檢討改善報告。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死。衛生福利部與教育部邀請10名外部專家及業管單位，共15人至兒童福利聯盟文教基金會共同聯合查核，就民國110年至112年會務、財務及收出養業務進行檢查。

教育部今天發布新聞稿指出，經查核兒福聯盟財務及會務，發現兒福聯盟在內部控制、董事會、監察人、人事制度等層面有相關缺失與待改善事項。

根據教育部文字說明，兒盟於108年訂定內部控制制度，但無專任或兼任稽核人員執行內部稽核書面紀錄，且控制作業未涵蓋所有行政面向，而購置不動產需求與選址等事前評估作業，也欠缺內部控制與書面文件。

教育部提到，兒盟董事為無給職，未支領車馬費，但董事會議討論與其他非營利團體合辦兒童福利相關業務時，部分董事有應迴避而未迴避的情況；另外，查財團法人法及兒盟捐助章程規定得設置監察人，非強制規定，兒盟前數屆均有選聘監察人，但110年後未選聘監察人，導致未能發揮內部監督機制及功能。

在人事制度方面，教育部指出，兒盟於董事會下設置執行長及策略長兩個職位，但權責與職能分工未見於任何書面規章；財務部分，兒盟111年收入用於人事費用約51.25%，用於服務費約44.22%，經兒盟委託會計師出具「無保留意見」的查核報告，尚屬可信。

教育部表示，針對兒盟相關缺失與待改善事項，將與衛生福利部發文，請兒福聯盟於2週內提出檢討改善報告。（編輯：郭諭儒）1130325