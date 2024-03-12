1歲童疑遭轉介保母虐死 兒盟致歉：社工未能警覺阻止 將增訪視頻率

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）1名1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，兒盟董事長林志嘉今天致歉，「沒有阻止這件事情發生就是我們的錯」，將開會檢討 收出養 寄養、出養、收養的差別 寄養：當孩子的原生家庭發生重大變故，或生父母因嚴重疏忽或虐待等因素暫時不適宜教養子女，將孩子暫時安置在政府核可的寄養家庭中，等原生家庭問題解決或改善，孩子就能重回原來的家庭。 出養：永久性地將孩子帶離原生家庭，並透過法律程序轉移生父母的親權，生父母對孩子的權利義務將完全停止。 收養：透過法律程序讓沒有直系血緣關係的雙方建立親子關係，讓失依的孩子找到合適的父母。收養關係一旦成立，養子女和養父母以及養父母親屬間的關係，和親生子女相同；養子女與原生家庭一切權利義務，包括監護權、繼承權、撫養權等均停止。 資料來源：衛福部社會及家庭署、司法院 看更多 關閉 過程可補強的地方，也將增加訪視頻率。

北市1名劉姓保母受兒盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，昨天事件曝光後，引發社會高度關注，兒盟發表聲明致歉並允諾配合調查及提供必要協助，但仍有大批網友群起激憤，至兒盟臉書留言表達不滿。

兒盟今天針對此案再度出面說明，林志嘉首先率兒盟執行長白麗芳及業務主管鞠躬致歉。林志嘉表示，兒盟對發生這件事情感同身受，因為兒盟將每一個孩子、兒童都視作自己的孩子，沒想到發生這麼令人無法接受的事情。

林志嘉指出，這次合作保母是依法找到的，照顧過程是4個月，前3個月一切狀況都還正常，但第4個月這名保母說另1個照顧的孩子生病，希望可以延後訪視，社工人員相信保母的說法，因此延後訪視，一般是1個月訪視1次。

對於社工人員無法事先警覺及阻止這件事情發生，林志嘉說，「我們也無法接受」，社工雖然有些說辭，但小孩被委託給兒盟照顧，「發生事情就是我們的錯」，社工本人也很內疚，對兒盟來說，這是沒辦法對社會交代的事情，所以要求這名社工必須勇敢面對社會，勇敢配合司法調查。

林志嘉說，社工人員必須同時負責許多案件，週四（14日）將邀集專家學者及政府單位討論、檢討收出養過程是否可補強的地方，絕對不允許再發生。

白麗芳表示，現行規定是每個月訪視、記錄，與督導討論，且每次訪視都會拍照，相關紀錄及通聯紀錄都交給檢察官，兒盟1月收到案件通知就啟動調查及改革，週四專家會議是這次再補強的。

白麗芳說，後續將改為3天內要第1次訪視、2週內要訪視第2次，看如何拍照及身體檢查，決定調整流程後也都有通知合作保母。

白麗芳表示，出養小孩會有很多事務要配合辦理，因此兒盟合作保母比一般社區保母負擔強很多，這次改善流程會再報給專家，看有什麼需要改進。（編輯：管中維）1130312