1歲童疑遭轉介保母虐死 陳姓社工涉過失致死解送北檢
2024/3/12 18:18（3/12 18:39 更新）
（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲多男童遭收押。為釐清兒福聯盟社工訪查紀錄是否造假，檢警今天執行搜索行動，警方帶回陳姓女社工並進行人別詢問後，依涉過失致死等罪解送北檢。
劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間約談劉女到案，訊後依虐童致死、傷害致死、違反兒少法等罪嫌聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。
此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。
為保全此案相關證據，台北地檢署今天上午9時指揮台北市警察局文山二分局，兵分多路搜索兒福聯盟和29歲陳姓女社工住處等地，搜索行動直到下午3時許結束。
警方隨後將陳姓女社工帶回警局進行人別詢問，以及清點搜扣手機、電腦主機和工作文書資料等證物。
據了解，陳女到案後態度都配合調查，對於男童遭虐死也感到內疚。
警方於下午5時30分許將陳女依涉過失致死和偽造文書等罪嫌解送北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1130312
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