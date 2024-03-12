1歲童疑遭轉介保母虐死 衛福部將開檢討會

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）台北市1名保母受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。衛生福利部近日將召開檢討會，由兒盟等單位報告案情，並邀請專家學者討論除錯與強化措施。

網路近日流傳北市發生恐怖虐童案，網友指稱1歲多男童去年12月疑遭劉姓保母和胞妹凌虐而死，包括頭部、臉部和四肢多處都有明顯傷勢，劉姓保母還將施虐過程拍照分享給胞妹觀看。

後續經台北市社會局了解，這是新北市社會局個案，因男童先前由兒盟辦理出養，出養前無親屬可以照顧男童，兒盟委託合作保母照顧。

男童疑遭虐死案引爆民眾怒火，各界撻伐聲浪不斷，衛福部保護服務司司長張秀鴛今天接受媒體電訪表示，這起兒虐案涉及保母制度，主責單位為社會及家庭署，近日將由社家署召開檢討會，保護司也會參與。

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張秀鴛表示，屆時將提供過去經驗，看能不能多做一些什麼，依往例，會中將先請兒盟、新北市社會局等相關單位報告，接著由專家學者協助除錯，從整個案情發展脈絡、時序中逐一檢討，確認可再加強的部分。

小小孩沒有自保能力，又還沒有進入學校等正式系統，通常施虐者就是照顧者，所以她呼籲民眾可以更雞婆一點，只要覺得哪裡怪怪的，就打「113婦幼保護專線」，盡可能把敏感及懷疑放到最大，讓社工有機會介入，誤會一場總比漏接好。（編輯：管中維）1130312