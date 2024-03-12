男童疑遭保母凌虐致死 陳建仁：憤怒痛心

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（中央社記者王揚宇台北12日電）台北市一名保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。行政院長陳建仁今天表示，發生此案，大家都相當憤怒、痛心與難過，已請衛福部了解，若有需要，中央會全力協助地方。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪答覆相關提問時表示，對於台北市發生這件事情，大家都相當憤怒、痛心、難過，已請衛福部深入了解此個案，衛福部也在第一時間，對於2歲以下無法自我表達的孩子，增加訪查頻率，未來會協助台北市政府。

媒體詢問頻傳虐童案，是否為社會安全網漏洞，陳建仁指出，確保每個兒童的安全、使他們快樂成長，中央與地方都責無旁貸，會全力以赴讓類似事件不要再發生，確保所有幼兒的安全。（編輯：郭無患）1130312