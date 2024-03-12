男童疑遭保母凌虐致死 陳建仁：強化訪視機制及人力

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（中央社記者林敬殷台北12日電）台北市昨天傳出保母虐死孩童案件。行政院長陳建仁今天表示，很痛心、難過，甚至憤怒，「怎麼可以這樣對待小孩。」他已請衛福部要求訪視頻率要增加，加強訪視人員的能力，重新審視及檢討高風險家庭的安置機制與保母審核機制。

立法院今天繼續進行施政總質詢，台北市一名保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，陳建仁針對民進黨立委李坤城及張雅琳質詢時，做上述表示。

陳建仁表示，目前掌握的訊息是，有定期去訪視孩童，但卻沒有發現問題所在，衛福部因為這起重大事件發生後已去了解地方政府的狀況，規定訪視頻率要增加，訪視人員的能力也要加強。

李坤城指出，目前所知，台北市政府訪視過1次，兒福聯盟1個月1次，最後一次卻被保母以有事拒絕，結果悲劇就發生。

李坤城提出三大問題，包括，一、重新檢討高風險家庭兒童轉介安置機制；二、社工的低薪、缺人及流動率高的老問題，在訪視時沒有公權力；三、居家保母的審核機制要加強。

陳建仁表示，這三個問題確實有需要加強的地方。關於社工的低薪、缺人、流動率高部分，政府補助各縣市政府蠻多的社工人員，但這些社工人員在訓練上是有需要再加強的地方，會請衛福部加強這方面社工人員能力的加強及人力的充裕，至於高風險家庭的安置機制，及保母的審核機制，會請衛福部更多的審視及改進。

李坤城說，他希望檢察官及法院審理時，不要再輕輕放過，每次風波或新聞一過之後，大家就不重視，最後在量刑部分，沒有符合社會期待，對正義的期待。

陳建仁也表示，檢察官正在偵辦當中，其涉及的罪嫌最高可以處以10年以上的有期徒刑，但希望法院在判案時，如立委所說的符合社會期待，就好像是詐騙集團，審判出來的刑度都比較低。

張雅琳質詢時，則提出三大疑點。她表示，一、為什麼訪視的社工發現孩童明明有狀況，卻不去積極通報主管機關；二、原保母本來就打算收養，為什麼被拒絕；三、孩童的家長為什麼沒有選擇攜子入獄，是不了解可以申請。她希望行政院責成相關單位釐清事實真相，是否制度面還有需要改善。

陳建仁說，已經請衛福部加強跟台北市政府聯繫，了解整件事情的來龍去脈，希望這件事不要再發生。（編輯：蘇龍麒）1130312