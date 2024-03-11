北市兒盟合作保母涉虐童致死遭押 議員籲司法嚴懲

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（中央社記者黃麗芸、林長順、陳怡璇台北11日電）北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。北檢聲押劉姓保母姊妹獲准，議員陳炳甫呼籲檢討社會安全網，也盼司法嚴懲涉案姊妹。

網路近日流傳北市發生恐怖虐童案，網友指稱1歲多男童去年12月疑遭劉姓保母和胞妹凌虐而死，包括頭部、臉部和四肢多處都有明顯傷勢，劉姓保母還將施虐過程拍照分享給胞妹觀看。

國民黨台北市議員陳炳甫今天接受媒體聯訪時表示，此案目前已由檢警調查中，起源於上週有1名禮儀師免費幫男童做告別式，男童首任保母的女兒男友見狀上網揭露案情，引發各界震撼。

陳炳甫表示，男童的母親入監服刑中、父親失聯，服務處將協助男童外婆聘請律師提出告訴，台北市政府也將提供相關法扶協助。

陳炳甫說，男童先前正要進行出養程序，所以由新北市政府委交兒福聯盟處理，兒福聯盟再委託簽約設籍台北市的合格劉姓保母代為照顧，但從去年9月1日至12月24日照顧期間，社會安全網和相關制度是否出問題，為何男童受虐都沒人發現。

陳炳甫認為，劉姓保母姊妹已被停職且列入台北市社會局黑名單，無法再照顧其他孩童，若這2人真做出令人髮指的虐童事件，希望司法能嚴判，以還家屬公道。

他提到，涉案劉姓保母設籍且居住在台北市，台北市社會局依法每年會做3至4次的訪視，但因此案非緊急安置案，所以新北市政府短期間內也未積極了解男童狀況，使得男童在去年9至12月未得到適當關懷，這也是政府社會安全網須檢討之處。

台北市政府社會局發布訊息指出，劉姓保母為兒盟合作的保母，於民國111年10月取得台北市居家托育人員登記，核發登記證前，社會局派員實地訪查居家安全符合規定後才發登記證，辦理登記時保母即提到是為了與兒盟合作，因此依兒盟要求向收托地縣市政府申請居家托育登記證。

社會局表示，男童112年9月1日由兒盟轉介給劉姓保母托育，台北市社會局接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規定於1個月內訪視，去年9月26日實施訪視，當時並無異樣。

社會局說，去年12月25日接獲通報後，立即派員至劉姓保母家訪視，後續依流程調查，本案已由檢警司法偵查，目前加害人仍在羈押，將密切追蹤。

另方面，台北地檢署偵辦本案，已於1月間聲押涉案的劉姓保母獲准，並於本月6日聲請延長羈押獲准；此外，劉姓保母的妹妹則於2月間到案，北檢以涉犯傷害致死等罪嫌聲押獲准。（編輯：蕭博文）1130311