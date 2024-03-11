1歲男童疑遭轉介保母虐死 兒盟致歉：曾合作過符標準 將配合調查

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（中央社記者張雄風台北11日電）1名1歲大男童疑遭兒福聯盟、社會局轉介的保母虐死。兒盟今天聲明表示震驚和遺憾，表達最深切哀悼、歉意與慰問，將配合調查並提供必要協助，強化保母審查要件與社工訪視流程。

根據台北市社會局了解，此案為新北市社會局個案，由於男童先前由兒盟辦理出養，因出養前無親屬可以照顧男童，兒盟因此委託合作保母照顧。

兒盟發布聲明表示深感震驚和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。

聲明指出，兒盟社工在服務遇到困難且需要出養的家庭時，會立即通知當地的主管機關，並協助托育，提供相關費用給出養家庭；家屬可以根據他們的意願進行探視，兒盟社工不會攔阻，會全力協助安排探視。

所有與兒盟合作的保母，都是經縣市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，這些保母並受到居托中心的持續管理和訪視；在合作之前，兒盟社工會進行嚴格的家庭訪視，審查保母及其同住家人，並要求提供相關證明文件審查。

此案保母由於過去曾和兒盟合作過1次，且符合各項審查標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，此案社工和這名保母並無服務以外的任何關係。

托育後，兒盟社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉；尤其當孩子轉換環境時，社工也密切關注可能出現的適應問題，並提供必要的支援和資源。

此案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視；12月時，因保母表示，另1名社區托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料12月底傳來令人哀慟的消息。

對於這起悲劇，兒盟在收到消息後立即採取行動，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭。此案目前已進入司法調查程序，檢察官也以證人身分請兒盟社工說明，兒盟將持續配合檢調機關調查，並尊重司法調查結果。

兒盟另成立此案的專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助；同時，兒盟也已同步檢視所有服務流程，並且強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程，以提高服務品質與社工敏感度，避免憾事再發生。

兒盟再次向此案受害者及其家人表達最深切的哀悼、歉意與慰問，並承諾採取一切必要的措施，確保類似事件不再重演。（編輯：管中維）1130311