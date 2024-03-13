虐童案警方帶回社工上銬 北市工會提4質疑

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）1歲多男童遭虐死案，警方帶回陳姓社工釐清訪查紀錄。台北市社會工作人員職業工會質疑上銬的正當性與比例原則、呼籲保障隱私、勿將責任全推給社工，主管機關應有擔當。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間約談劉女到案，訊後依虐童致死、傷害致死、違反兒少法等罪嫌聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。

此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。

北市社會工作人員職業工會在臉書上發表聲明，首先表示，警方上銬是否具正當性與符合比例原則，根據警察職權行使法第20條第1項規定，以及執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法第6條及第7條，警方上銬是否具正當性及符合比例原則，本案社工是否有攻擊、自傷或抗拒之行為，甚至手銬戒具的注意要點規定應注意避免使用戒具遭他人攝錄影。

工會表示，若該社工均已配合調查，警方有何正當理由在大眾媒體前將其上銬供拍攝，對警方違反相關規定將社工上銬及供媒體拍攝的行為表示嚴正抗議。

工會並呼籲媒體自律，應保障社工當事人隱私，本案目前已進入司法程序，不應未審先判。針對眾多媒體及民眾暴露社工個人隱私，包含姓名、照片、家庭背景以及學經歷，恐影響本案社工人身安全，呼籲媒體及社會大眾自律，並且請勿轉發。

工會指出，根據兒盟員工表示，大批媒體整天在兒盟辦公室守候，造成工作人員嚴重的心理壓力，且已影響日常工作程序。呼籲媒體朋友還給兒盟員工一個正常的工作空間。

工會並要求兒盟董事長，不要把責任全丟到社工身上，兒盟董事長要求本案社工「應勇敢面對社會、配合司法調查」但這是社工一個人的責任嗎？社工執行業務過程，皆受到機構督導指揮監督，身為機構的最高負責人更是責無旁貸，不該所有責任都由本案社工一人承擔。

工會表示，此回應造成各界人心惶惶，擔憂未來機構遇到重大事件時，是否只會把第一線社工推出去面對社會輿論與咎責。

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工會並質疑主管機關的責任在哪，為何全由社工一人扛，強力譴責主責主管機關衛生福利部，依「社政單位兒少保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序」規定，應於重大兒虐事件發生30天內完成調查報告。

工會質疑，衛福部在3月新聞報導延燒後，才緊急召開會議檢討兒少安置、收出養及居家托育制度不全，未能針對兒少政策缺失做出即時回應；另外，衛生福利部、台北市政府社會局、新北市政府社會局在過程中都未維護社工權益，躲在本案社工後面，讓本案社工面對輿論壓力。直到本案社工被警方上銬，全台社工目睹媒體大肆報導畫面，都已經造成不可抹滅創傷，甚至是可能的社工出走潮，盼主管單位針對可能造成社工集體創傷，提出相關對策。（編輯：陳政一）1130313