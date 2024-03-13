1歲童疑遭保母虐死案 衛福部：不應由單一社工負責

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（中央社記者曾以寧台北13日電）1歲男童疑遭保母凌虐致死案件讓社會譁然，警方昨天上銬帶回兒盟陳姓社工引發社工界不滿。衛福部次長李麗芬今天表示，不願苛責，也認為不應由單一社工負起所有責任。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，劉女與胞妹涉嫌凌虐男童致死。警方昨天帶回兒盟陳姓社工釐清訪查紀錄。

台北市社會工作人員職業工會質疑，衛福部在3月新聞報導延燒後，才緊急召開會議檢討，未對兒少政策缺失做出即時回應；且在過程中都未維護社工權益，躲在社工後面，讓社工面對輿論壓力。直到本案社工被警方上銬，全台社工目睹媒體大肆報導畫面，已造成不可抹滅創傷，甚至是可能的社工出走潮。

衛生福利部今天召開出養童遭虐致死案件之策進方向說明記者會，李麗芬強調，重大案件後都希望立即召開檢討，至於為何直到3月才說明檢討，未在事件通報後30天內完成調查報告，李麗芬則解釋，案件發生後台北市政府、地檢署等單位都有進行通報，不過當時兒童已經死亡、進入司法調查階段，因此社會局與社家署都優先配合檢調調查，沒有做調查報告。

李麗芬沉重表示，這次事件受媒體大幅報導，其中提及可能涉案社工資訊，對社工夥伴造成心情衝擊、情緒低落與憤怒，衛福部要說的是，針對事件發生，不願苛責單一社工，也認為不應由單一社工負起所有責任。

對於不幸事件，李麗芬說，衛福部與地方政府都有責任，應該就制度面與服務系統積極檢討，會繼續努力，健全社工執業環境。

李麗芬說，社工夥伴在處理、協助家庭，面對個人、家庭、社會議題時，都非常多元複雜，公部門希望一併檢討社工服務所需的服務、支持與訓練，是否都有到位，並提醒若社工涉及司法程序，所屬團體也應依社會工作師法第20條，提供相關法律支持。

李麗芬表示，全台約2萬名社工，不論公私部門都堅守專業與熱忱，提供服務給個人與家庭，盼以生命影響生命，改善家庭與社會，這群有專業熱忱的社工夥伴，多年的努力與貢獻不應受個別事件抹煞，也需要各界的支持與肯定，也期待社工伙伴們繼續堅守崗位服務社會。

對於社工人力需求，李麗芬也說，先前已針對訪視提供人力與經費，若地方政府要再提高訪視頻率、需要再增加人力經費，也將再跟地方政府討論、提供協助。（編輯：龍柏安）1130313