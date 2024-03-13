男童疑遭保母虐死 綠委：中央願助地方籲勿政治操作

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（中央社記者王揚宇台北13日電）台北市一名保母涉嫌虐死一歲男童，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，中央會協助地方完備制度，但國民黨第一時間不是檢視地方政府的執行疏失而是甩鍋，令人遺憾，呼籲停止政治操作。

台北市一名保母受兒福聯盟委託照顧一歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。國民黨主席朱立倫12日表示，民眾感受看守內閣就是擺爛心態，但社會安全網、食安不能鬆懈，衛生福利部不可以再逃避責任，要求民進黨政府全力以赴，把社會安全網做好。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、立委林月琴與張雅琳，以及新北市議員張維倩、台北市議員簡舒培今天召開輿情回應記者會，針對男童疑遭轉介保母虐死案及朱立倫發言內容，並質疑在這起案件中，新北市、台北市政府社會局是否互踢皮球，作相關說明。

吳思瑤說，面對攸關生命的議題，社會期待的是負責任的政府，而非卸責的政府，也不希望有政治口水，民進黨會以負責任的態度，站在中央如何協助地方釐清事情，讓憾事不再發生，更不容許這起事件成為羅生門、政府機關互踢皮球。

吳思瑤表示，中央會協助地方針對此事件衍生出的制度問題，包括收出養制度、居家托育政策、如何完善幼兒安置作業、建立社工支持體系等，思考制度的改正。

吳思瑤說，根據兒童及少年福利與權益保障法規定，兒少第一線的執行機關是地方政府，但民進黨不會因此就認為中央沒有責任，而是會協助地方在制度、資源、執行不夠的地方，幫地方政府一把，但不能本末倒置。

吳思瑤表示，國民黨昨天第一時間，不是檢視地方政府執行的疏失、不是誠心共同審視制度失靈，中央與地方如何協力並進的問題，反而朱立倫大動作甩鍋卸責、進行政治口水，令人遺憾。

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吳思瑤指出，民進黨會負起責任，中央會協助地方，該給支持就給支持、該做檢討就做檢討，也請社會停止獵巫與政治操弄，在野黨不要只關心政治。

關於幼兒專責醫師制度，張雅琳說，仍有3歲以下的高風險脆弱幼兒未完成造冊，衛福部應要求各縣市政府立刻造冊，並把相關名單提供給衛生單位，她會請主管機關邀請兒科醫學會，討論是否有量能不足問題，從制度面檢討，還可以做什麼事情來接住每一個孩子。（編輯：蘇志宗）1130313