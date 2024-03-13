賴清德談虐童案 多數社工盡心力執法應注意比例原則

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北13日電）1歲多男童遭虐死案，陳姓女社工被警方上銬。副總統賴清德今天說，基層社工是社會安全網的第一線，承受沉重責任，他相信多數社工對於助人工作皆盡心盡力；他並希望，偵辦過程中，執法單位應注意比例原則。

北檢偵辦1歲男童遭虐案，12日指揮警方約談兒福聯盟陳姓女社工釐清訪查紀錄，過程中上銬解送引發關注與討論。台北市社會工作人員職業工會質疑上銬的正當性與比例原則、呼籲保障隱私、勿將責任全推給社工，主管機關應有擔當。

賴副總統今天透過臉書發文表示，台北市虐童案件，民眾無不心疼、悲憤，當得知手無寸鐵的幼小孩童竟遭受如此對待，他和大家同樣心痛不已。讓孩子能在安全的環境下健康成長，是政府的責任。然而，面對這樣的不幸事件，無論是地方或中央政府，都責無旁貸。

賴副總統說，針對此案，總統蔡英文同樣感到痛心，並且高度關切。關於此案在業務權責單位間，通報、訪視以及照護人員管理上的不足，中央政府主管機關將全力協助後續檢討、落實，務使地方相關單位從速改善。昨日行政部門也已召開專案會議，將儘速針對制度面問題，給予通盤檢討與改善作為。

賴副總統並認為，基層社工人員是社會安全網的第一線，承受了非常重要也沉重的責任，他相信多數的社工對於助人工作皆盡心盡力。

因此，他希望，在偵辦過程中，執法單位應注意比例原則。他們是第一線的工作人員，但在這樣不幸的案件發生時，不該讓他們在第一線獨自面對。（編輯：郭無患）1130313