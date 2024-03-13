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待出養1歲童疑遭虐死 衛福部要求兒盟暫停新收案

2024/3/13 12:02（3/13 13:06 更新）
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1歲多男童在待出養期間疑遭保母虐死，引發社會譁然。衛福部次長李麗芬（左）13日在記者會表示，今天就會發文給兒福聯盟，要求暫停新收出養兒童。中央社記者曾以寧攝 113年3月13日
1歲多男童在待出養期間疑遭保母虐死，引發社會譁然。衛福部次長李麗芬（左）13日在記者會表示，今天就會發文給兒福聯盟，要求暫停新收出養兒童。中央社記者曾以寧攝 113年3月13日
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（中央社記者曾以寧台北13日電）1歲多男童在待出養期間疑遭保母虐死，引發社會譁然。衛福部今天表示，今天發函給兒福聯盟，要求暫停新收出養兒童，已在出養程序中者，請地方政府與兒盟加強訪視。

北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，事件引發社會高度關注。後續經台北市社會局了解，這是新北市社會局個案，因男童先前由兒盟辦理出養

寄養、出養、收養的差別

寄養：當孩子的原生家庭發生重大變故，或生父母因嚴重疏忽或虐待等因素暫時不適宜教養子女，將孩子暫時安置在政府核可的寄養家庭中，等原生家庭問題解決或改善，孩子就能重回原來的家庭。

出養：永久性地將孩子帶離原生家庭，並透過法律程序轉移生父母的親權，生父母對孩子的權利義務將完全停止。

收養：透過法律程序讓沒有直系血緣關係的雙方建立親子關係，讓失依的孩子找到合適的父母。收養關係一旦成立，養子女和養父母以及養父母親屬間的關係，和親生子女相同；養子女與原生家庭一切權利義務，包括監護權、繼承權、撫養權等均停止。

資料來源：衛福部社會及家庭署、司法院

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，出養前無親屬可以照顧男童，兒盟委託合作保母照顧。

衛生福利部今天召開記者會，由次長李麗芬出面說明，在這個案件中，認為兒盟確實應該檢討整體內部社工服務流程，及相關督導與查核機制，所以在兒福聯盟基金會還沒有提出檢討改進作為前，先暫停新收出養兒童。

李麗芬說，今天就會發文給兒盟，從接到文開始發生效力。對於已經在走收出養程序的孩子，則希望地方政府更加積極，將請居住地或戶籍地縣市政府，與兒福聯盟加強訪視，掌握每個兒童狀況，確保都有受到妥善照顧。

兒福聯盟方面，李麗芬說，3月15日將邀集專家學者、新北市政府、台北市政府，召開重大社會事件檢討會議，屆時也將會請兒盟提出檢討報告，後續再視情況討論是否恢復新收案。

全台共有8個團體可進行收出養，李麗芬說，目前約有468名兒童等待收出養，其中3歲以下童約200人，將請地方政府與團體通力合作、加強訪視，確保每個等待收出養兒童都有受到妥善照顧；已經有部分縣市政府開始動作。（編輯：李亨山）1130313

#兒盟
#李麗芬
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