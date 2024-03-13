兒盟女社工涉虐童案遭上銬 民團質疑侵害人權

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（中央社記者林長順台北13日電）北檢偵辦1歲男童遭虐案，昨天指揮警方約談兒福聯盟女社工並上銬解送。司改會等團體今天發表聯合聲明，質疑上銬正當性，認為此舉侵害社工人格尊嚴，要求檢警公開檢討說明。

民間司改會、心路基金會、勵馨社會福利事業基金會、婦女救援社會福利事業基金會，以及台東縣、高雄市、台中市社會工作師公會等22個民間團體，今天發表聯合聲明，質疑兒盟社工遭上銬帶走的正當性。

聲明指出，台北市文山第二警分局將涉案社工上銬，且直接從警察局正門、有媒體守候攝影之處解送，使社工無端遭拍攝，全未顧及當事人隱私，導致社工在偵查程序先須面對公審，對人格尊嚴與基本人權有重大侵害。

聲明表示，上銬解送畫面引起社工界譁然。針對是否可以對犯罪嫌疑人使用如手銬等戒具，「執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法」有相關規定，台北市政府警察局及台北地方檢察署應就本件戒具使用是否具正當性及是否過當，公開檢討說明。

民團指出，涉案社工全程配合、精神狀況穩定，也無攻擊、掙扎、脫逃傾向，警方卻將她上銬；此外，本案偵查階段事實均未明朗，以公開、不人道、羞辱人格方式上銬解送基層社工，傷害專業也侵害人權。以悲慘兒殤獵巫社工，無法有效保護兒少生命及釐清案情。

全案起於，一名1歲多待出養的男童去年9月經兒福聯盟安排，由台北市劉姓保母照顧，疑遭劉姓保母與胞妹凌虐，於去年12月間身亡。

台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。此案爆發後，社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。

北檢為釐清訪視報告是否造假，昨天約談主責的陳姓女社工。警方將陳女上銬解送北檢，檢察官將她列為過失致死、偽造文書罪嫌被告，偵訊後諭令新台幣30萬元交保。（編輯：蕭博文）1130313