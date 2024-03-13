保母虐死一歲童 王薇君批中央地方兒少保護不積極

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（中央社記者賴于榛台北13日電）台北市保母虐死一歲童，兒童權益促進協會創會理事長王薇君今天到行政院前哽咽陳情，指中央、地方對兒少保護都不夠積極，兒虐事件應跨部會、單位處理，呼籲行政院成立兒少專責辦公室，納入實務意見。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧一名一歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女妹妹到案，聲押獲准。另外，此案兒福聯盟陳姓女社工被質疑訪視報告真假，昨天經北檢檢察官偵訊後，以新台幣30萬元交保。

王薇君今天獨自到行政院門口哽咽陳情指出，社工如果真的有造假，司法會還原真相，目前她不預設立場，但今天孩子發生這樣的事每個人都有責任。

王薇君說，類似的兒虐案件加強訪視沒有意義，只是讓社工寫更多報告，兒虐事情須跨部會處理，行政院應成立兒少相關專責辦公室，而非讓各單位各自為政，也希望陳建仁看到孩子無助哭喊時，能做積極、有意義的事情。

王薇君指出，行政院政務委員林萬億不該只想增加社工數量，而是須全面改善體制跟架構，在法律及措施都納入實務工作者的意見，否則增加再多社工，社工沒有成就感，終究無法留下經驗足夠的實務工作者。

王薇君表示，因應失能家庭、婚姻挫折家庭，政府可考慮設立保護機構，讓社工可以在機構中陪伴，而非如現在這樣東奔西跑，等到終於連繫上家屬或是保母時，孩子早已遭遇不幸，「一個孩子都不能少，但死了多少孩子？」。

王薇君同時質疑兒福聯盟與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，及雙北社會局。她說，事件發生已3個月，難道雙北都沒有做出相關報告，而兒福聯盟要求社工勇敢面對，但社工並非包案，且個案報告高層也需要檢視、督導，別想甩鍋。

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對於此案家屬是否一開始就有出養意願一事，王薇君現場打電話給家屬友人說明。家屬友人指出，此案外婆因為沒有經濟能力，擔憂扛不起照顧孫子一事，確實打算出養，而出養之所以稍有延遲，是因為男童原保母捨不得，一度與外婆討論是否別出養。

家屬友人表示，出養和台北市社會局沒有直接關係，因為當初社會局方案是打算提供外婆申請補助，經費、尿布等東西。（編輯：蘇志宗）1130313