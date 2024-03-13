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1歲童虐死案工會質疑責任丟給社工 兒盟：會陪伴同仁面對處理

2024/3/13 10:51（3/13 12:02 更新）
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兒盟董事長林志嘉（左）12日在1歲男童虐死案記者會中情緒激動，表示不解為何會有這樣的事情發生。中央社記者王飛華攝 113年3月12日
兒盟董事長林志嘉（左）12日在1歲男童虐死案記者會中情緒激動，表示不解為何會有這樣的事情發生。中央社記者王飛華攝 113年3月12日
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）1歲多男童遭虐死案，警方帶回陳姓社工釐清訪查紀錄，社工工會質疑兒盟董事長林志嘉將責任全丟到社工身上，兒盟今天說，林志嘉並無此意，兒盟一定會陪伴第一線同仁到最後。

北市1名劉姓保母受兒盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，林志嘉昨天針對此案出面說明，但言談中提及「社工應勇敢面對」等，台北市社會工作人員職業工會昨天深夜發聲明呼籲林志嘉，勿將責任全推給社工。

對此，兒盟資源發展處品牌經理王定正今天告訴中央社記者，林志嘉所說的社工應該勇敢面對，不是要社工自己一個人面對，社工當然要勇敢面對，但兒福聯盟也一定會陪伴社工並支持社工。

王定正也說，兒盟從事件發生以來協助志工的態度都沒有變，就是會陪伴第一線同仁，也有替社工找律師、心理諮商，陪著社工面對偵辦工作等。

王定正指出，兒盟是一個社工專業團體，希望成為社福界榜樣，一定會陪伴同仁一起面對工作上的困難。（編輯：李亨山）1130313

#林志嘉
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