兒福聯盟社工遭上銬移送 北市警：不符比例原則將議處

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）檢警偵辦1歲幼童遭虐死案，兒福聯盟陳姓女社工遭逮上銬移送，多個民間團體質疑上銬正當性。對此，北市警局今天表示，就整體涉案情節未符比例原則，帶隊偵查隊長將予以議處。

針對警方執行拘提使用戒具一事，北市警方今天表示，文山二分局偵辦虐童案，昨天受台北地檢署指揮，持核發搜索票及拘票至兒福聯盟拘提陳姓女社工到案說明，並解送北檢複訊，依法執行職務。

市警局說，陳姓女社工進行警詢筆錄後，在警方解送過程中，有佩戴帽子及口罩，確保當事人名譽及隱私。

另外，使用戒具部分，就整體涉案情節，未符比例原則，疏失人員帶隊偵查隊長將予以議處，並列為案例教育，加強員警訓練。

市警局下午也將召開記者會，進行相關說明。（編輯：方沛清）1130313