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兒盟社工上銬移送惹議 北市警：不應暴露戒具 偵查隊長申誡1次

2024/3/13 15:09（3/13 16:12 更新）
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台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲多男童案，警方12日將兒福聯盟陳姓女社工（中）帶回警局進行人別詢問，釐清訪查紀錄是否造假，下午將陳女上銬後，依涉過失致死和偽造文書等罪解送北檢偵辦。中央社記者王飛華攝 113年3月12日
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲多男童案，警方12日將兒福聯盟陳姓女社工（中）帶回警局進行人別詢問，釐清訪查紀錄是否造假，下午將陳女上銬後，依涉過失致死和偽造文書等罪解送北檢偵辦。中央社記者王飛華攝 113年3月12日
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）男童疑遭虐死案，女社工遭上銬移送惹議，警政署要求北市警方檢討策進。台北市警察局長張榮興今天表示，未符比例原則，且解送過程應避免手銬暴露，帶隊偵查隊長疏忽將申誡1次。

1歲男童疑遭虐死案，各界質疑兒福聯盟陳姓女社工遭上銬移送，市警局今天坦承未符比例原則將議處。警政署表示，已責成市警局檢討策進、精進執法作為，以保障執勤安全和兼顧人權維護。

市警局下午召開記者會，張榮興表示，文山第二分局偵辦虐童案，昨天受台北地檢署指揮，持核發搜索票及拘票至兒福聯盟拘提陳姓女社工到案說明，並解送北檢複訊，這是依法執行職務。

張榮興說，陳姓女社工進行警詢筆錄後，解送北檢複訊過程中，有讓她佩戴帽子及口罩，以確保當事人名譽及隱私。

至於使用戒具部分，他表示，審酌整體涉案情節，確實有未符比例原則情形，對於帶隊偵查隊長的疏忽將予以議處申誡1次，並列為案例教育，加強員警訓練。

媒體詢問，警方依法上銬卻遭懲處，是否會打擊基層士氣。張榮興表示，此案使用戒具是依據執行拘提逮捕解送使用械具實施辦法，使用戒具過程中，警方也要審慎注意不要讓當事人的戒具暴露，昨天戒具暴露對當事人影響很大，「使用當然沒問題，但帶隊幹部應該審慎此案相關狀況，是有一些疏失」。

對於部分民團認為不應對陳姓女社工上銬，媒體再問相關看法和認定，以及民間司改會認為移送過程疑違反偵查不公開原則。張榮興說，依據北檢核發拘票，依法可上銬，但對於使用戒具部分，若無脫逃、自傷、自殘等情形者，審酌案件可衡量；執勤帶隊者未審酌、充分了解當事人情形，雖然合法執行，但審酌仍欠周到，會加強檢討和列為案例檢討和策進。

張榮興表示，此案為北檢核發拘票和搜票，執行法律規定方面沒有問題，但審酌當事人狀況應更加周延。但若依法應執行上銬卻未做，造成不良後果也會懲處，此案執行過程若順遂則應可多加考量，帶案解送過程中應避免手銬暴露。（編輯：張銘坤）1130313

警方偵辦1歲男童遭保母虐死案，涉案女社工12日遭警方上銬移送惹議。台北市警察局長張榮興（左）13日坦承確有未符比例原則情形，對於帶隊偵查隊長的疏忽將予以議處申誡1次，並列為案例教育，加強員警訓練。中央社記者黃麗芸攝 113年3月13日
警方偵辦1歲男童遭保母虐死案，涉案女社工12日遭警方上銬移送惹議。台北市警察局長張榮興（左）13日坦承確有未符比例原則情形，對於帶隊偵查隊長的疏忽將予以議處申誡1次，並列為案例教育，加強員警訓練。中央社記者黃麗芸攝 113年3月13日
#市警局
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兒盟社工上銬移送惹議 北檢：拘提方式由警方審酌處理
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