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精進社會安全網 蔣萬安提設保母推薦評鑑平台等4建議

2024/3/14 10:24（3/14 10:47 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死引發譁然，台北市長蔣萬安今天呼籲中央、地方共同精進社會安全網，包含提高醫療專責醫師制度涵蓋率、過度時期安置的保母需比照寄養家庭標準，及建置保母推薦評鑑平台。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧一名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。

蔣萬安今天更改行程，親自列席行政院會並於會前受訪表示，虐童案件沒有人是局外人，中央、地方各方都應該共同努力，因此藉由中央、地方首長齊聚開會的場合，提出許多社會安全網改進的建議。

他呼籲，除了3方共訪機制外，許多類似個案都跨縣市，因此希望建立通報機制，讓各方能即時共享訊息，建立第二雙、第三雙眼的保護網；第二，醫療專責醫師制度立意良好，但是涵蓋率不到5成，應具體推動與落實執行。

第三，蔣萬安表示，此案發生在出養後、收養前，也就是過渡時期的安置，過去台北市遇到這樣案子都會安排到寄養家庭或機構安置，很多縣市做法委託中央8個團體所委託的保母，未來希望出養前安置收託保母，各項資格要求比照寄養家庭。

第四，蔣萬安說，期待中央建置保母推薦評鑑平台，類似Google review概念，未來讓所有家長或有需求民眾透過彼此資訊共享，找到適合安全的收托家庭。（編輯：蘇龍麒）1130314

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