保母虐童案 薛瑞元：修法納入此案檢討結果

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（中央社記者賴于榛台北14日電）1歲男童疑被保母虐死引發社會譁然，衛福部長薛瑞元今天說，此案中央地方皆有責任，衛福部不會卸責將即刻檢討，包含兒少權益保障法修法將納入此案檢討結果，同時會精進全日托保母訓練標準等。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧一名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。行政院長陳建仁今天主持行政院會時，主動針對此案向家屬與全國民眾致歉，要求中央地方提出精進、改善措施。

薛瑞元今天在院會後受訪表示，陳建仁除在行政院會臨時動議時致歉，也提到此事免不了究責，個人責任部分交由檢調釐清，中央地方則需要深刻檢討法規、制度，及執行上缺失。

薛瑞元說，責任大家都跑不掉，只是承擔的內容不一樣，他已向陳建仁報告衛福部不會卸責，將深刻檢討需要修正、溝通不足之處，修法部分會將兒少權益保障法修法，納入此案的檢討結果；執行面部分，由於兒權法執行在地方，對於中央、地方之間若有溝通、解釋不順暢的部分，衛福部將負起責任，統一見解。

他也說，台北市長蔣萬安今天提到保母精進措施，此個案是在等待收養的前置階段，屬於特殊狀況，需要全日托保母，等於沒有家屬可以每天確認小孩情形，因此未來需要有更強力的介入手段，包含將提升全日托保母的資格、條件、待遇、訓練標準。

此外，台北市沒有針對此案沒有召開檢討會議，引發關切。薛瑞元則強調，此個案男童死亡當然是重大兒虐事件案件，地方政府本來就可以判斷是重大兒虐，馬上開檢討會議，而非請示衛福部這究竟是家外兒虐還是家內兒虐。（編輯：蘇龍麒）1130314