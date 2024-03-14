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保母虐童案 陳建仁致歉：中央地方共同精進社會安全網
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保母虐童案 陳建仁致歉：中央地方共同精進社會安全網

2024/3/14 10:36（3/14 10:58 更新）
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行政院長陳建仁（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死引發譁然，行政院長陳建仁今天在行政院會中對家屬與失去的生命表達歉意，並強調中央、地方將共同檢討精進社會安全網，不能再有下一個事件發生。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧一名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨天也哽咽陳情，批評中央、地方對兒少保護都不夠積極，也呼籲政院成立兒少專責辦公室，納入實務意見。

據了解，陳建仁今天主持行政院會時，對此主動致歉。他說，要代表政府對家屬與失去的生命表達歉意，同時也指示所有相關單位，不論中央與地方政府，共同檢討精進相關缺失與不足之處，不能再有下一個事件發生。

陳建仁指出，虐童致死案導致一條無辜的生命失去，他感到非常地痛心與不捨，這是一件地方跟中央政府必須要共同面對、共同檢討的問題，因此將檢討、改進出養制度

寄養、出養、收養的差別

寄養：當孩子的原生家庭發生重大變故，或生父母因嚴重疏忽或虐待等因素暫時不適宜教養子女，將孩子暫時安置在政府核可的寄養家庭中，等原生家庭問題解決或改善，孩子就能重回原來的家庭。

出養：永久性地將孩子帶離原生家庭，並透過法律程序轉移生父母的親權，生父母對孩子的權利義務將完全停止。

收養：透過法律程序讓沒有直系血緣關係的雙方建立親子關係，讓失依的孩子找到合適的父母。收養關係一旦成立，養子女和養父母以及養父母親屬間的關係，和親生子女相同；養子女與原生家庭一切權利義務，包括監護權、繼承權、撫養權等均停止。

資料來源：衛福部社會及家庭署、司法院

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的審定、委託安置的保母或機構的挑選與督導、地方政府執行訪視作為的過程有無疏失，以及事後的通報調查流程，才能讓社會安全網更加完善。（編輯：蘇龍麒）1130314
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