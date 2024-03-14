保母虐童案 陳建仁致歉：中央地方共同精進社會安全網

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（中央社記者賴于榛台北14日電）1歲多男童疑遭保母凌虐致死引發譁然，行政院長陳建仁今天在行政院會中對家屬與失去的生命表達歉意，並強調中央、地方將共同檢討精進社會安全網，不能再有下一個事件發生。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧一名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。兒童權益促進協會創會理事長王薇君昨天也哽咽陳情，批評中央、地方對兒少保護都不夠積極，也呼籲政院成立兒少專責辦公室，納入實務意見。

據了解，陳建仁今天主持行政院會時，對此主動致歉。他說，要代表政府對家屬與失去的生命表達歉意，同時也指示所有相關單位，不論中央與地方政府，共同檢討精進相關缺失與不足之處，不能再有下一個事件發生。