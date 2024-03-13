待收養童遭虐死案 醫：監護權空窗幼兒專責醫難介入

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）1歲男童疑遭保母虐死案，衛福部強調非社安網或幼兒專責醫師漏接。兒科醫師說，中途安置處沒有監護權，空窗期無法簽幼兒專責醫師計畫，即使指定收案，真正重大兒虐也會躲醫師。

幼兒專責醫師制度自民國109年起推動，地方衛生局將社會局提供脆弱家庭3歲以下幼兒名單，納入指定收案對象，派案專責醫師，定期關心個案健康與發育情況。兒科基層醫療事務委員會主委麥建方今天接受媒體聯訪表示，幼兒專責醫師制度是健康促進計畫，強化社安網是附帶功能。

麥建方表示，進入幼兒園前，醫師是兒童最常接觸的人，再加上有研究發現，8成兒虐案未按時打疫苗，希望專責醫師協助，透過定期審視孩子是否定期接種疫苗、接受兒童健檢，進一步撈出高風險家庭孩子，透過早期介入，讓兒虐機率降到最低。

雖然幼兒專責醫師制度有機會加強社安網，但不能僅仰賴醫療端守門，麥建方提出幼兒專責醫師制度對於兒虐防治的4大難處，第1點是功能正常家庭的兒童通常樂於加入專責醫師制度，但高風險家庭則是不願意讓醫師及社工關懷、追蹤。

第2點是即使將高風險孩子指定收案，被幼兒專責醫師制度涵蓋，真正重大兒虐案件的照顧者也會躲著醫師。麥建方說，依照醫療第一線經驗，涉及重大兒虐的照顧者不會帶孩子就醫，甚至直到傷痕痊癒、或者出現生命危險才會看醫師，這種樣態就是社會安全網需要花最大力氣關懷。

第3點為監護權空窗期，麥建方說，被父母出養、仍在中途安置處的孩子，因為孩子監護權還在轉換階段，這段空窗期兒科醫師沒辦法簽專責醫師計畫，目前已遇過幾個孩子遇到類似問題，建議未來研議改善機制。

第4點則是因為高風險家庭或脆弱家庭不一定等於兒虐，麥建方表示，如果指定收案過程不夠細膩，可能會給家長貼標籤。政府投入兒童照護資源非常不足，許多兒童照護從業人員都已過度負荷。

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「這次暴露的問題，正是我們進步機會。」麥建方提到，這次事件發生社工人員被上銬，也引起兒科醫師群組人心浮動，擔心未來支持幼兒專責計畫是否反而惹禍上身，希望社會大眾可以了解衛福部針對幼兒安全與健康的努力，不要過度獵巫。

兒科出身的台大醫學院長倪衍玄也提到，如果受虐兒童沒有到兒科醫師面前，醫師也不知如何接住孩子，以他的立場而言，這起事件與兒科醫師沒有直接關聯性，重點在於需要社會局轉介，「我們可以承接就一定會接住。」（編輯：張雅淨）1130313