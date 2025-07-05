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韓國瑜稱罷免原來發神經 林右昌諷推普發現金才瘋

2025/7/5 19:08
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（中央社記者張祈台東縣5日電）立法院長韓國瑜今天說，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經，瘋了，真的瘋」。民進黨秘書長林右昌回應，特別預算有急迫性，藍白為買票要普發現金，真是瘋了。

韓國瑜上午出席國民黨立委羅智強舉辦的「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發表會，會中致詞提到，若726大罷免成功，美麗的民主高牆可能會轟然倒塌。

韓國瑜說，「大罷免若成功，台灣民主一場空；一寸光陰一寸金，罷免原來發神經，瘋了，真的瘋」。

林右昌今天下午跟著罷團發起的護國大遶境車掃隊伍來到台東，他接受媒體聯訪指出，實際上立法院掌權的是國民黨立委傅崐萁，掌握所有話語權，要通過的法案就是傅崐萁說了算，大家都知道韓國瑜的無奈。

林右昌說，「現在立法院正要通過新台幣4100億的特別預算，為什麼是特別預算，因為有時間急迫性，所以一寸光陰一寸金，但藍白買票，要普發現金，這點大家都看得很清楚，這真是瘋了」。

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護國大遶境車隊下午抵達台東，與罷團「台東挫賓行動」會合掃街。林右昌說，國民黨立委黃建賓跟著傅崐萁在立法院作亂，毀憲亂政、削弱國安及掏空台灣，黨公職會密切協助罷團深入基層，地毯式掃街，催出支持罷免同意的選票。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華指出，近日除了例行掃街宣傳反罷免，將有2場大型宣講活動，12日將邀國民黨立委謝龍介、16日韓國瑜到台東聲援黃建賓。（編輯：謝雅竹、林恕暉）1140705

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