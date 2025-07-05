罷免投票倒數 罷團控濫訴、不理性對待頻傳

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（中央社記者賴于榛台北5日電）7月26日將進行25案罷免投票，罷免團體今天召開記者會，控訴推動罷免過程，時常遭遇立委濫訴、立委支持者不理性對待，甚至昨天也發生民眾對志工揮拳等情事，將赴北檢提告。

24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投、開票。罷免團體板橋大刪元、剷除黑芯、文山退葆今天和民進黨立委王定宇一起舉行記者會，指控近日遭遇立委濫訴，以及相關支持者不理性對待。

罷團指出，罷團推動罷免過程遭遇各種威脅，包含罷免文宣被質疑抹黑因此挨告、廣告看板難以設立，志工遭受人身威脅也時有所聞，像是文山退葆志工昨天在路上宣傳，就被不理性民眾揮拳，幸好志工及時用手舉牌遮擋，沒有受傷，但罷團對暴力絕不寬貸，將赴北檢提告。

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罷團也強調，罷免相關文宣以及罷免理由書都有所本，像是在野黨審中央政府今年度總預算時，確實出現大量刪除、凍結的情況，是後來大罷免熱潮起，在野才快速解凍，在野黨不該指是公民惡意宣傳刪凍總預算，用時間差混淆視聽。

王定宇也表示，立法院三讀中央政府總預算時，無論國防部預算統刪案、國防部業務費凍結30%、潛艦國造預算凍結1/2，國民黨立委都有按贊成，不解國民黨立委為何能以此提告罷團造謠。（編輯：翟思嘉）1140705