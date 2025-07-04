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護國大遶境花蓮出發 藍批罷免已變質

2025/7/4 13:35（7/4 14:11 更新）
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全台31個罷團「護國大遶境」活動4日上午在花蓮誓師出發，以順時針方向繞台一周，預計19日回到台北市青島東路。中央社記者張祈攝 114年7月4日
全台31個罷團「護國大遶境」活動4日上午在花蓮誓師出發，以順時針方向繞台一周，預計19日回到台北市青島東路。中央社記者張祈攝 114年7月4日
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）全台公民團體發起的「護國大遶境」從花蓮出發，護台聯盟發起人曹興誠今天授旗全台31個罷團，高喊罷免親共賣台的國民黨立委。國民黨花蓮縣黨部批評護國實為護權，罷免已變質。

曹興誠接受媒體聯訪表示，罷免第1階段是公民發起，民主進步黨保持執政分際，沒有參與，現在大罷免已是全民運動，民進黨義不容辭支持，大罷免是要罷掉親共賣台的中國國民黨立委，國家才能正常運作。

曹興誠說，國民黨立委從來不針對罷團罷免理由做說明，而是罵賴清德總統、民進黨，導向藍綠對決，罷免不是民主政治常態，但現在是緊急狀態，國民黨占據國會，跟中共勾結要癱瘓台灣，呼籲民眾站出來保衛台灣的主權、自由與民主。

民進黨秘書長林右昌受訪表示，反共護台是社會趨勢，國民黨在賭民眾的健忘，忘記他們過去1年來在立法院的毀憲亂政，在罷免最後階段操作成政黨對決，模糊是非黑白，今天擔任護台遶境志工，一個人的力量有限，大家的力量匯聚起來能成為改變命運的大力量。

林右昌說，這陣子經常到訪花蓮，聽到很多人說2階連署不敢簽，但只要2階過了，3階一定會投票，呼籲民眾，3階投票國民黨立委傅崐萁不會知道你同意罷免，一定要站出來投票。

針對「護國大遶境」活動，國民黨花蓮縣黨部表示，罷免原應屬公民權利，卻被民進黨染綠變質，從黨政高層動員、側翼發言，如今親自披掛上陣掃街造勢，把執政體系捲入罷免戰場，已不是民意表達。

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國民黨花蓮縣黨部說，傅崐萁推動花東三法，爭取東部建設、挑戰西部資源壟斷，是對不公體制的正義挑戰，民進黨卻用親中、投共的標籤進行人格抹殺，呼籲民進黨別再把罷免當成清算在野的劊子手。

另外，國民黨花蓮縣黨部預告，明天下午4時將有台中青年軍馳援花蓮街頭，將於吉安鄉黃昏市場對面的哈囉公園宣講，力挺傅崐萁。（編輯：梁君棣/龍柏安）1140704

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全台公民團體發起的「護國大遶境」活動4日從花蓮出發，國民黨花蓮縣黨部批評，護國實為護權，罷免原應屬公民權利，卻被民進黨染綠變質。中央社記者張祈攝 114年7月4日
全台公民團體發起的「護國大遶境」活動4日從花蓮出發，國民黨花蓮縣黨部批評，護國實為護權，罷免原應屬公民權利，卻被民進黨染綠變質。中央社記者張祈攝 114年7月4日
反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」活動，4日上午從花蓮誓師出發，護台聯盟發起人曹興誠（中左白衣者）授旗全台31個罷團。中央社記者張祈攝 114年7月4日
反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」活動，4日上午從花蓮誓師出發，護台聯盟發起人曹興誠（中左白衣者）授旗全台31個罷團。中央社記者張祈攝 114年7月4日
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