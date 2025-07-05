朱立倫：大罷免是民主之恥 籲726投不同意票

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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨主席朱立倫今天表示，全世界沒有國家發生過對所有在野黨國會議員發動罷免，這是台灣民主之恥。總統賴清德的團結十講根本就是亂台十講，只是為了搞惡罷，呼籲大家一定要在7月26日當天站出來，對賴總統投下不同意票。

大罷免進入第3階段，中選會公告共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。為反制大罷免，幫5位台北市國民黨立委催票，國民黨台北市黨部今天在北市府前廣場舉辦首場大型造勢，包含國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政等人，都親自到場宣講，呼籲民眾726站出來投下不同意罷免票，捍衛台灣民主自由。

朱立倫致詞時說，總統賴清德就任1年多，完全沒有在為民眾做事，每天拚政治、搞惡鬥，只為了自己的權力。賴總統掌握行政、司法、考試、監察等4權還不夠，還說要打掉「雜質」，清洗所有反對力量。全世界沒有國家發生過對所有在野黨國會議員發動罷免，這是台灣民主之恥。

朱立倫表示，賴總統正在消滅台灣的民主自由，國民黨一定要捍衛民主、捍衛下一代，呼籲大家一定要站出來，投下不同意罷免票。

朱立倫說，擔任總統就是要顧好所有民眾關心的議題，不需要賴總統在那邊講團結十講，因為根本就是亂台十講、造謠生事。民眾跟產業關心的關稅、匯率、詐騙、缺電等民生議題，都不在賴總統關心的範圍內。

朱立倫表示，賴總統的團結十講只是為了搞惡罷，面對這樣的總統，呼籲大家一定要在726當天站出來，對賴總統投下不同意票，這才是關鍵。如果讓民進黨立法院黨團總召柯建銘當上立法院長，立法院只會更亂、更吵。

朱立倫表示，為了捍衛台灣民主，讓賴總統得到教訓，呼籲每一票都出來，726當天投下不同意罷免票，保住每一席國民黨立委。

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對於颱風丹娜絲逐漸逼近，總統府今天宣布「『團結國家十講』第五講－國際獅子會300E3區高雄市雄大獅子會雄獅之約」，因颱風取消。

朱立倫在上台前接受媒體聯訪時表示，民進黨內部都希望賴總統不要再講了，因為事實上真的是亂講，亂台十講，目的都是為了惡罷、鬥爭、顛倒是非、造謠生事。真的很希望賴總統好好做事，不要讓台灣陷入混亂，為了惡鬥，全力搞亂台十講，只會讓台灣社會更混亂。（編輯：張均懋、林克倫）1140705

為反制大罷免，幫5明國民黨籍台北市立委催票，國民黨台北市黨部5日在北市府前廣場舉辦首場大型造勢，黨主席朱立倫（中）到場宣講，要北北基桃各地大家一起來動員、一起來造勢。右為新北市長侯友宜、左為台北市長蔣萬安。中央社記者徐肇昌攝 114年7月5日