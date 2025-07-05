「基隆絕沛」市場催票 林沛祥邀盧秀燕宣傳反罷免

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（中央社記者沈如峰基隆5日電）大罷免進入第3階段投票。提案罷免立委林沛祥的「基隆絕沛」團體，今天持續在基隆傳統市場掃街宣傳；林沛祥則是邀請台中市長盧秀燕到基隆宣講反罷免。

林沛祥罷免案將在7月26日投票。「基隆絕沛」團體與林沛祥雙方近日把握機會，積極動員，各自宣講。

罷團「基隆絕沛」志工們、民進黨立委張雅琳、基隆市議員鄭文婷等，今天前往基隆七堵南興市場掃街宣傳，呼籲市民罷免投同意、台灣大勝利。

張雅琳說，呼籲基隆市民一人拉3票，並於26日回到基隆投下同意罷免票，盼衝破8萬張票的門檻，一起拒絕親中立委林沛祥。

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盧秀燕上午到基隆聲援林沛祥時說，去年基隆市長謝國樑為了守護基隆人的財產，遭提出罷免，當時基隆市民用選票守住謝國樑；這次也要拜託基隆市民在26日投下不同意罷免票，讓林沛祥繼續留在國會，為基隆打拚。

盧秀燕說，26日投票當天也要用反罷免行動告訴總統賴清德，希望他不要再搞政治，應回歸國政、拚經濟、顧民生。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140705