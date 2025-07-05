藍白反惡罷 黃國昌：北市民眾黨公職與藍委並肩作戰

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（中央社記者王承中台北5日電）民眾黨主席黃國昌今天率黨籍台北市議員，為5位國民黨台北市立委站台，力挺反罷免。黃國昌表示，這次大罷免對象是國民黨立委，但民眾黨不會置身事外，民眾黨所有台北市的黨公職，將跟這5位國民黨台北市立委並肩作戰。

大罷免進入第3階段，中選會公告有24位國民黨立委罷免案預計在7月26日投開票。為反制大罷免，幫5位台北市國民黨立委催票，國民黨台北市黨部今天下午在北市府前廣場舉辦首場大型造勢，包含國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政等人，都親自到場宣講、力挺，呼籲民眾726站出來投下不同意罷免票，捍衛台灣的民主自由。

黃國昌率民眾黨台北市議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞等人上台，黃國昌表示，前台北市長柯文哲唯一做錯的事，就是得罪民進黨、得罪總統賴清德，讓民進黨無法像過去8年一樣在立院胡作非為。從去年520開始，賴總統心中充滿憤怒恨意，沒把心思、力氣，放在治國與人民身上，開始鬥爭路線。

黃國昌說，賴清德跟民進黨立法院黨團總召柯建銘聯手，在立院發動無差別大罷免，就是要讓國家重新走回民進黨一黨專制、一黨獨裁。過去一年，看不到賴總統繳出任何像樣成績單，當執政一片蒼白時，只看到賴總統在國內找敵人，所有反對賴總統、反對民進黨的人，都被當成雜質。

黃國昌表示，柯文哲被關押在土城看守所，但沒有放棄對抗民進黨專制獨裁，民眾黨永遠站在最前面，跟賴總統的專制獨裁宣戰，這次大罷免對象是國民黨立委，但民眾黨不會置身事外。

黃國昌說，5位遭提罷免的國民黨台北市立委，代表人民監督政府，唯一犯的錯就是敢監督民進黨，敢站出來向賴總統的獨裁說「不」。他宣布，民眾黨所有台北市的黨公職，將跟這5位國民黨台北市立委並肩作戰。

張善政宣講時指出，罷團指控在野黨修財劃法，破壞國家財政，但修法後台北市、桃園市都能增加不少分配稅款，過去賴總統擔任台南市長時也主張修財劃法，如今國民黨立委修法卻被批評破壞國家財政紀律，這次大罷免絕不能讓民進黨得逞。

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侯友宜表示，政府要關心的是民生問題、人民肚子的問題，以及人民需要政府做哪些事，而不是搞對立、衝突與分裂。民意只有40%的民進黨政府不懂包容、體諒，不懂做對的事情，還搞大罷免，講什麼團結，結果都是分裂，呼籲大家催票、拉票、投票，給這個政府一個教訓。

蔣萬安則說，賴總統的團結國家十講從不提共諜，卻指責其他人，把人民選出來的立委罷免，賴總統欠台灣人民一個道歉，賴總統、民進黨沒有資格發動罷免。希望每一個人在726投下不同意罷免票，告訴賴總統，人民不同意選輸就翻桌，還用納稅錢幫民進黨辦大罷免。（編輯：林克倫）1140705