立院外晚會造勢 罷團：若投不同意票將是台灣末日

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（中央社記者郭建伸台北5日電）7月26日將進行25案罷免投票，反共護台志工聯盟今天晚間在立法院外舉辦晚會，現場民眾齊聚高喊「大罷免、大成功」。罷團領銜人說，網傳7月5日是世界末日，若26日罷免投不同意，才是台灣末日。

距離罷免投票日7月26日僅剩3週，罷免團體趁週末兵分多路加緊宣傳，今天除了有從花蓮挺進台東的「護國大繞境」行動，雙北罷團也在台北、新北各區組成志工機車隊伍，在機車裝設罷免旗幟文宣舉行「大車掃」；晚間則是反共護台志工聯盟於立法院外濟南路，舉辦「罷免是愛，反共護台」晚會。

接近晚間7時，民眾及罷團機車隊伍陸續抵達濟南路晚會現場。由於主辦單位已封街，機車隊伍便直接停路邊，頓時濟南路上罷免文宣旗海飄揚，民眾喊著「同意罷免」、「大罷免、大成功」等口號打氣。

罷免國民黨立委洪孟楷領銜人方柏翔表示，現在的國會是以國民黨團總召傅崐萁為首的叛亂集團，傅崐萁剛當選時，就帶著一群國民黨立委去北京聽訓，回台灣後就啟動一系列毀憲亂政的法案，目的就是要癱瘓政府。

方柏翔表示，國民黨沒有一個立委無辜，洪孟楷2024選舉是全台灣最高票，若能夠被民眾罷免，將是全台民眾力量展現，呼籲不管任何選區都要投下同意罷免票。

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雙和罷團罷免國民黨立委張智倫領銜人Mini說，去年她與許多人在立法院外盼守護台灣民主底線，一年過去後遍地開花，成就如今非典型民主現象，他們走遍雙北大街小巷，終於推進到第3階段投票。

Mini表示，本來網路謠傳指7月5日是世界末日，但現在民眾仍平安參與晚會，然而7月26日若不同意罷免，才會是台灣的末日。她呼籲，7月26日的罷免投票一定要站出來投同意，才能讓國會重生。（編輯：林克倫）1140705