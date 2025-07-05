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卓榮泰盼朝野支持預算 用國家力量保障人民需要

2025/7/5 17:30（7/5 17:41 更新）
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行政院長卓榮泰（前右5）5日下午赴彰化縣芬園鄉視察貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程，彰化縣長王惠美（前右4）及民進黨立委黃秀芳（前右2）、陳素月（前右3）、陳秀寳（第2排左4）與國民黨立委謝衣鳯（第2排左5）等民代都前來關心地方治水工程。中央社記者鄭維真攝 114年7月5日
行政院長卓榮泰（前右5）5日下午赴彰化縣芬園鄉視察貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程，彰化縣長王惠美（前右4）及民進黨立委黃秀芳（前右2）、陳素月（前右3）、陳秀寳（第2排左4）與國民黨立委謝衣鳯（第2排左5）等民代都前來關心地方治水工程。中央社記者鄭維真攝 114年7月5日
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（中央社記者鄭維真彰化5日電）行政院長卓榮泰今天視察貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程，他表示，目前有4100億元預算在立法院，用於因應國際情勢、提升國土安全韌性，希望朝野支持，用國家力量保障人民每一份需要。

卓榮泰今天下午在經濟部長郭智輝、水利署長林元鵬、彰化縣長王惠美陪同下，到彰化縣芬園鄉視察貓羅溪溪頭堤防河道整理改善工程，民進黨籍立委黃秀芳、陳素月、陳秀寳及國民黨籍立委謝衣鳯也出席。

林元鵬簡報指出，貓羅溪為烏溪支流，總長40.6公里，治理率96.3%，接下來預計辦理溪頭堤防風險河段改善1公里，工程經費新台幣5000萬元；仍有縣庄、振興、包尾等堤防待建設施，長約1.6公里，爭取經費14.5億元。

王惠美說，貓羅溪在彰化縣庄沒有堤岸防護，所需改善經費7.2億元，希望獲得中央支持，完善貓羅溪在彰化的疏濬，打造移居水岸環境。

卓榮泰表示，溪頭堤防風險河段改善是將右岸現有泥土填至左岸，減輕左岸沖刷影響，加強一道新護堤，未來後段工程包括施工方法、融合周遭環境等須與地方政府做好溝通。

卓榮泰說，水利署另提跨年度系統性治水要解決最根本問題，維持過去8年800億元及前瞻基礎建設計畫效能，並逐一解決問題，達到最小淹水面積、最快退水時間及最高安全標準，逕流分擔、在地滯洪等治水措施也要展開，對人民生命財產保障要達到最高。

卓榮泰提及，目前還有4100億元預算在立法院，用於因應國際情勢、強化社會經濟及國土安全韌性；其中1000億元直接關係台電電價是否穩定，財務結構能否健全，也是對產業支持。

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卓榮泰說，國防部、海委會、內政部、農業部等編列1500億元，這些預算皆希望朝野支持，用國家力量來保障人民每一份需要。

此外，卓榮泰表示，針對颱風丹娜絲，中央災害應變中心已二級開設，可能今天午夜、明天清晨就會發布陸上警報，希望大家做好防災準備。（編輯：黃世雅）1140705

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