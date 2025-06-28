賴清德宣示與公民同行 民進黨全力投入支援罷團

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）身兼民進黨主席的總統賴清德今天在全代會宣示「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」；民進黨將投入支援罷團發起的「護國大遶境」活動，地方黨公職也各發揮創意，舉辦中小型活動，持續為罷免活動加溫。

24位國民黨立委罷免案以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投、開票。為號召民眾支持罷免，反共護台志工聯盟發起為期16天的「護國大遶境」將於7月4日在花蓮誓師出發，與31個罷免團體以順時針方向繞台，7日到台南、11日在台中，預計7月19日回到台北市青島東路。

賴清德今天在民進黨全代會宣示「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」。

民進黨秘書長林右昌在全代會工作報告也提到，公民大罷免行動，民進黨一直以來做為公民團體最堅實後盾，提供全力協助；進入三階投票，民進黨做公民最堅實後盾並與公民同行，7月4日到7月19日，民進黨與公民團體合作舉辦大繞境活動，途中經過各縣市，請從政人員、黨公職全力支持協助。

林右昌會後受訪補充，7月3日、4日、5日他都會在花東。

林右昌說，「護國大遶境」活動是開放式架構、強調公民參與，公民可以提很多創意想法的參與方式，例如，可以騎著摩托車、腳踏車一起同行；民團徒步，民眾也可以跟著一起走；更歡迎民眾製作道具、手舉牌，發想標語、創意裝扮、幫忙轉播，甚至網路發文擴散。

除了全力響應「護國大遶境」活動，民進黨各地黨公職也各自發揮巧思，穿插舉辦中小型活動。南台灣方面，有意參選台南市長的立委陳亭妃、林俊憲也分別組織車隊，前進罷免國民黨立委熱區，協助催票助講；有意參選高雄市長的立委賴瑞隆挾在高雄市新聞局長任內曾掀起黃色小鴨的旋風，直搗後山花蓮；立委邱議瑩、許智傑也都參與罷團相關活動。

民進黨立委指出，最後階段重點在於如何把罷免氣勢拉高、提高投票率，民進黨從做為罷團後盾，一直走到與罷團站在一起，全面拉高罷免的氣勢。

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「與公民站在一起」象徵吹響啟動罷免全黨總動員的號角，知情人士評估，726罷免投票，目前幾個罷免熱區，除花蓮縣、國民黨團總召傅崐萁外，台東縣藍綠55波，國民黨立委黃建賓陷入苦戰。

知情人士說，台中市長盧秀燕子弟兵國民黨立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔罷免案也是罷團全力推動目標，罷團也鎖定國民黨立委鄭正鈐、牛煦庭、涂權吉、葉元之等罷免案。（編輯：謝佳珍）1140628