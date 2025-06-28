民進黨全代會 賴清德批在野、宣示大罷免與公民同行

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北28日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨全代會，左批在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，右批中國文攻武嚇不斷，而台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

民進黨全代會今天下午2時在台北國際會議中心登場，今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸。歷任民進黨主席游錫堃、蘇貞昌、謝長廷、姚嘉文、許信良等人出席，前總統蔡英文因身體不適，連續兩年未出席全代會。

賴清德全程以台語致詞表示，國內政局最大挑戰所在，還是立法院。過半數的在野聯盟，不僅開會不按照議事規則，通過的法律違反憲法，更大幅刪除中央政府總預算，影響政府的運作與國家的進步發展。

他提到，過去一年多來，中國對台灣文攻武嚇不斷，中國把併吞台灣視為民族偉大復興的國家政策，更是為了稱霸西太平洋，最終的目標，就是改變以規則為基礎的國際秩序。中國把併吞台灣當作霸權擴張第一步，這絕不會因為台灣換了哪個政黨、或換了誰執政，而有所改變。

他指出，要建構更好的民主、打造更好的台灣，公民社會的力量是不可或缺的，若沒有堅強的民間力量，不會有今天充滿活力的民主台灣。

賴清德說，台灣社會多年來，一直潛藏一股很珍貴的力量，在國家危急需要的時候就會出現，不論是1990年的野百合學運、或是2014年的太陽花運動，公民為了台灣未來，阻止服貿通過，拒絕台灣走向親中路線。

他指出，在這些公民運動中，民進黨始終與人民並肩，站在社會共識的一方，一起捍衛台灣的主權，一起守護台灣的民主。

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他表示，正當世界各國都在警戒中國的強權擴張時，政府提出的國防預算和國安法制，卻遭受在野的阻擋、杯葛。在如此情勢下，台灣人民有感於國家安危，這股珍貴的力量再度出現，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免。民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

賴清德指出，過去敬重的民主前輩黃信介，「信介仙」曾對民眾大聲喊出：「大家甲我鬥陣向前走！向自由走！向民主走！」大家一起追隨民主前輩的腳步，深化民主，打造一個更好的台灣並交給下一代。（編輯：林克倫）1140628