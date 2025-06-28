民進黨全代會通過提名條例 賴清德談承擔新時代使命

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨今天舉行全代會，通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，身兼民進黨主席的總統賴清德會中強調承擔新時代使命「顧主權、護民主」、「拚經濟、濟弱勢」，也對公民自主發起的大罷免，表態「與公民同行」；行政院長卓榮泰則回顧賴總統上任以來，經歷許多挑戰。

民進黨下午在台北國際會議中心舉行全國黨代表大會，以「更好的民主，更好的台灣」為主軸，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、前民進黨主席蘇貞昌、游錫堃、許信良、姚嘉文、謝長廷等人都出席；不過，2位前總統陳水扁、蔡英文未出席。

這次全代會沒有黨職選舉，黨代表出席不若以往盛況。蔡英文因身體微恙，已連續2年未出席全代會，英系今天由高雄市長陳其邁領軍嘉義縣長翁章梁、立委莊瑞雄等人，隊伍整齊進場。

先前黨內有反彈聲浪的「三親等禁任公費助理」並未排入議程，使得原本預計可能砲聲隆隆的情況並未發生，今年全代會議程平順、氣氛和諧，比原定時間提前半小時結束。

為了備戰2026地方大選，民進黨全代會通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，現任首長拚連任，由主席徵召；執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理；至於非執政的直轄市與縣市循提名條例處理。

提名條例規定，經徵詢、協調後產生人選，再由黨主席提名、中執會通過後徵召；若協調後仍無共識，則經「民調等綜合評估」後，向黨主席提出。

黨代表張茂楠在全代會臨時提案「提請增列曾犯性侵害犯罪或兒童及少年性剝削，經起訴者，終生不得入黨」，全代會決議交付中執會研議。

賴清德在全代會開幕式致詞，左批在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，右批中國文攻武嚇不斷，他說，台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

賴清德表態「與公民同行」，現場與會立委拍手高呼「大罷免、大成功」。

賴清德全程以台語致詞，不過，談及外省籍的創黨元老傅正，賴清德特別以國語引述傅正談話：「我在台灣所追求的，甚至不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主，除了民主，還是民主。」現場響起熱烈掌聲。

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賴清德特別拜託游錫堃組成「創黨精神深化小組」，整理民進黨過往歷史，讓大家不忘創黨精神，代代相傳，為了台灣的民主繼續努力打拚。他也呼籲要學習前輩犧牲奮鬥的精神，承擔新時代的使命「顧主權、護民主」與「拚經濟、濟弱勢」。

卓榮泰在全代會進行施政報告，他回顧賴總統上任405天以來，經歷許多挑戰，包含國會提出立法院職權行使法、財劃法等修法、今年美國對等關稅政策也帶來挑戰，但政府持續守護國家，沒有放棄責任。（編輯：謝佳珍）1140628