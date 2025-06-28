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國民黨週週辦大型造勢應對罷免 以一席都不能掉為目標

2025/6/28 18:06（6/28 18:29 更新）
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國民黨立委賴士葆（左2）28日舉行「反惡罷、戰獨裁」政策說明會台北市中正場，國民黨主席朱立倫（中）、祕書長黃健庭（右）、前台北市長郝龍斌（左）、前中廣董事長趙少康（右2）出席，呼籲民眾7月26日出門投下「不同意罷免」。中央社記者張皓安攝 114年6月28日
國民黨立委賴士葆（左2）28日舉行「反惡罷、戰獨裁」政策說明會台北市中正場，國民黨主席朱立倫（中）、祕書長黃健庭（右）、前台北市長郝龍斌（左）、前中廣董事長趙少康（右2）出席，呼籲民眾7月26日出門投下「不同意罷免」。中央社記者張皓安攝 114年6月28日
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（中央社記者王承中台北28日電）國民黨因應大罷免將主打防守戰，以一席都不能掉為最終目標，採大選規格啟動區域聯防，協調各方人力與資源，成立助講團到各地支援並舉辦區域大型造勢。目前國民黨已拿到7月25日凱達格蘭大道路權，預計安排大型造勢活動，選前黃金週也將在各地舉辦大型造勢。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議已審定後公告，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票，另有7案國民黨立委罷免案正在補件與查對程序。

為因應大罷免，國民黨審慎應對。黨務人士指出，將主打防守戰，全力固守現有立委席次，以一席都不能掉為最終目標，更會以大選規格應對，黨中央會協調各方人力與資源，成立助講團到各地支援，並舉辦區域的大型造勢，甚至是投票前一晚的晚會。

黨內人士透露，國民黨已確定搶下7月25日凱達格蘭大道路權，預計安排大型造勢活動。至於投票前黃金週，7月19日在新北市、台中市舉行反罷免造勢活動；7月20日在桃園市將舉辦一場黃金週造勢；此外，7月5日在台北市舉辦萬人造勢活動、7月10日在中央黨部舉辦勞工後援會成立大會。

黨務人士指出，這次進入罷免投票的立委選區，多在國民黨執政縣市，因此規劃讓遭面臨罷免的藍委與地方首長作連結，地方與中央相互拉抬，共同主打政績牌向選民訴求，也為明年九合一選舉熱身。

國民黨主席朱立倫日前表示，從投票前黃金週到投票前一晚，甚至黃金週的前一週、前兩週，每週都安排重要活動。他已跟各區域聯防負責人，包括台北市、新北市、桃園市與台中市等市長深談過，做綜合規劃，在重要時段，會邀請黨籍直轄市長、立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等重要意見領袖，參加反惡罷活動。

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另外，在空戰方面，國民黨也將黨中央現有的直播節目「鄉民呷飽未」與「鄉民早安」轉型為短影音，把陸戰宣講的現場畫面製作成短影音，透過國民黨發言系統大力宣傳，將陸戰轉為空戰，呼籲大家726出門投不同意票；國民黨青年團則規劃在全台各地站上街頭反罷免，並邀請所有年輕好朋友一起加入。

至於個別立委方面，遭提案罷免的國民黨立委除與黨內區域聯防外，也主動爭取民眾黨幫忙宣傳反罷免。國民黨立委王鴻薇表示，藍白在大罷免過程會高度合作，個別國民黨立委都會跟自己選區有淵源的民眾黨民代合作，例如她成立反罷免總部時，就有邀請民眾黨立委林國成參加。（編輯：林克倫）1140628

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