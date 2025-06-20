2025立委罷免投票有哪些選區？誰能投票？一篇看懂

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（中央社網站）全國多區立委罷免案哪些人可以投票？第一次投罷免票該注意什麼事？投票一定要帶身分證嗎？除了手機還有什麼不可帶進投票所？當天上班出勤有加班費嗎？中央社整理投票須知帶你快速了解。

罷免投票日是哪一天？

中選會6月20日公告首波罷免24案投票日為7月26日。

哪些選區要投罷免票？

中選會已公告有罷免投票的選區為：

台北市第3選區

台北市第4選區

台北市第6選區

台北市第7選區

台北市第8選區

新北市第1選區

新北市第7選區

新北市第8選區

新北市第9選區

新北市第12選區

桃園市第1選區

桃園市第2選區

桃園市第3選區

桃園市第4選區

桃園市第5選區

桃園市第6選區

台中市第4選區

台中市第5選區

台中市第6選區

基隆市

新竹市

雲林縣第1選區

花蓮縣

台東縣

我可以投罷免票嗎？

須符合以下4項才有投票資格：

1. 具中華民國國籍

2. 年滿20歲（2005年7月26日前出生）

3. 未受監護宣告

4. 在有罷免案的選區設籍並以投票前一日起算住滿4個月者。

幾點開始投票？最晚投到幾點？

罷免案投票時間自投票日上午8時至下午4時止。有投票資格民眾最晚下午4時應進入投票所內與現場選務人員確認身分。若有需要，6歲以下孩童可一同進入投票所。

投票地點怎麼查？

民眾可在投票通知單上找到投票所地點，或至內政部戶政司網頁輸入身分證字號及出生年月日，以及中選會網頁輸入戶籍地址，即可線上查詢。

（中央社製圖）

投票要帶什麼？

身分證、印章、投票通知單。一定要帶身分證，且不得用護照、健保卡、駕照等證件取代。

沒帶印章可用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，建議記下投票通知單上的選舉人名冊號次，縮短等候投票的時間。

罷免票怎麼蓋？

每張罷免票印有同意與不同意欄位，圈選蓋在同意或不同意欄位上空白格內，都算有效票。若不小心蓋出格子外、蓋到格子的上下左右、有疊折反印的圈選痕跡或同一格蓋2個以上圈選章，只要足可辨別圈選的是同意或不同意，都可認定為有效票。

在罷免票上簽名、蓋私章、圈選後塗改或按指印，都屬無效票。

其他有效與無效票認定方式，可參見中選會說明。

投票所內小心違法

不可帶手機及攝影器材

不可撕毀或攜出選票

不可使用投票所提供以外的圈選工具

不可喧嚷或干擾其他人投票、不投票

不可亮票

罷免投票日當天可以宣傳或助選嗎？

罷免投票日當天不可以從事競選、助選等活動，包括用LINE、簡訊、電子郵件拉票或轉貼民調。違者可依公職人員選舉罷免法第110條第6項，處新台幣10萬以上、200萬元以下罰鍰，經制止不聽者，可按次連續處罰。

此外，當天禁止攜帶有關候選人物品，例如衣服、帽子、扇子等物進入投票所。否則依公職人員選舉罷免法第105條，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

投票日上班出勤有薪水嗎？

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有罷免投票權且投票日當天為工作日的勞工，應放假一日；若勞工需出勤，雇主應給加班費。

假設勞工投票日出勤8小時，實際工時上班6小時、外出2小時投票，其中2小時投票時間工資應照給，剩餘6小時則為加倍工資。（編輯：鄭懿君）1140620