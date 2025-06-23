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罷免案7/26投票 中選會：無山地或平地原住民立委

2025/6/23 20:24（6/23 20:54 更新）
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圖為民眾將罷免票投入票匭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北23日電）中選會與9縣市選委會今天發布聯合聲明指出，7月26日沒有山地或平地原住民立委罷免案要投票，原住民族選民依法無從罷免各區域立委；現有有心人士正形同鼓吹原住民族選民在7月26日投下立委罷免票，完全無視憲法等規定。

中選會20日審定，共24位國民黨立委罷免成案，包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案，將在7月26日投開票。

中選會今天與台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、花蓮縣、台東縣、基隆市、新竹市共9縣市選委會發布聯合聲明指出，今年7月26日沒有山地原住民立委或平地原住民立委罷免案舉行投票，也就是這9縣市辦理的立委罷免投票，只限於各縣市區域立委罷免案，沒有涉及山地原住民或平地原住民立委罷免案。

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聯合聲明指出，現卻有有心人士正形同鼓吹原住民族選民，在7月26日出門投下立委罷免票，完全無視憲法、憲法增修條文與公職選罷法特別規定，民選公職由原選區的選舉人罷免；也就是說，原住民族選民可以選舉、罷免原住民立委，但依法無從選舉或罷免各區域立委。

聯合聲明提到，基於中華民國憲法、憲法增修條文與相關法律規定的民主法治基礎規範，並為維持國家社會秩序與選務秩序，中選會與9縣市選務機關特別發出聯合聲明，謹做緊急且必要闢謠，以保護國家得來不易的民主果實，不受有心人士破壞。（編輯：林克倫、張若瑤）1140623

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