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罷免投票怎麼蓋才有效？中選會提供圖例、不可蓋私章或指印

2025/6/24 17:40（6/24 18:32 更新）
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24案國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日將投票。中選會表示，民眾投票時一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，不可蓋私章或另按押指印。（中央社檔案照片）
24案國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日將投票。中選會表示，民眾投票時一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，不可蓋私章或另按押指印。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北24日電）24案國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日將投票。中選會今天說，民眾投票時一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，不可蓋私章或另按押指印；且依規定，認定為有效票樣態共21種、無效票為30種，民眾可參考圖例。

中選會20日審定，共24位國民黨立委罷免成案，包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，高虹安罷免案也成案，將在7月26日投開票。

至於其餘泛藍立委罷免案，扣除徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳯共4案未成案；游顥、馬文君案正在補件後的查對程序；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，需於6月29日前補件，後續還待地方選委會查對。目前中選會暫定7月18日召開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案。

中選會今天說，在罷免案投票時，民眾一定要使用選委會準備的圈選工具，蓋在罷免票上的圈選欄內，絕對不可以蓋私章或另按押指印，更不可使用不是由選舉委員會準備的圈選工具進行圈選，不然就會變成無效票。

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中選會說，圈選有效票的認定圖例共21種、無效票共30種，詳細範例可參考網址後點擊「行政院公報電子檔.pdf」檔案下載。

根據圖例規定，原則上只要能辨別是圈選同意或不同意，就屬有效票；至於若蓋在正中間導致無法辨別圈選同意或不同意、圈選後塗改、簽名蓋章、按押指印、畫寫符號、撕破選票等，都屬無效票。（編輯：林興盟）1140624

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