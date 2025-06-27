7/26罷免投票 民調發布若違法最重罰200萬

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（中央社記者賴于榛台北27日電）7月26日將進行25案罷免投票，中選會今天指出，罷免案成立後，有關被罷免人或罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等8法定項目，且罷免投票日前10天起不得發布民調，違者最高開罰新台幣200萬元。

24位國民黨立委罷免案以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投、開票。中央選舉委員會今天透過文字說明表示，依據公職人員選罷法規範，罷免活動期間為7月16日至7月25日止，投票日則為7月26日。

至於罷免民調發布規範，中選會指出，政黨及任何人自罷免案成立宣告日起至投票日10天前所做的有關被罷免人或罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定項目，若未載明相關應載事項及其他各式具民意調查外觀的罷免資料，均不得發布、報導、散布、評論或引述，但提議人的領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限。

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此外，依據公職人員選舉罷免法第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10天起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀的資料。根據法規推估，7月16日凌晨0時起，就不得發布或散布民調。

中選會說，違反上述規定發布民調者，將依公職選罷法第110條第6項規定，處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人的領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰20萬元以上、200萬元以下罰鍰。（編輯：林興盟）1140627