中選會：罷免投票所設置點 地方選委會7/4公告
2025/6/27 11:23（6/27 12:05 更新）
（中央社記者賴于榛台北27日電）罷免案進入第3階段，中選會今天指出，有造謠者胡指選務機關遲不公告罷免投票所設置地點，但實際上，選務機關皆已多次說明，各罷免案的地方選委會將於7月4日公告投票所設置地點。
中選會20日審定後公告，國民黨立委罷免有24案成案，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也已成案，將於7月26日投、開票。
中選會也公布罷免相關期程，包含6月30日前被罷免人提出答辯書、7月3日前發布罷免公告、7月6日投票人名冊編造完成、7月16日至7月25日辦理公辦電視罷免說明會、7月22日前公告罷免投票人人數、7月26日投開票、8月1日前審定罷免投票結果並公告。
中選會今天透過文字說明表示，有造謠者胡指選務機關遲不公告罷免投票所設置地點，但實際上選務機關皆已多次說明，各罷免案的地方選委會將依法於7月4日公告投票所設置地點。
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至於各罷免案投票權人數部分，中選會說，依法將由各罷免案的地方選委會在7月22日前（含當日）公告各該罷免案罷免投票人人數。
中選會表示，各地方選委會主委是由當地民選首長、政務副首長或文官秘書長兼任，均會依法辦理選務，請造謠者或散布不實訊息者，應適可而止，勿一再打擊地方選委會的戮力從公與依法行政。（編輯：謝佳珍）1140627
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