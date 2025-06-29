加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
2025罷免案
罷免案日程
新聞專題
罷免案日程1/4
首頁 / 政治

馬文君游顥罷免案 中選會本週徵詢委員是否成案

2025/6/29 16:29（6/29 17:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為罷團赴南投縣選委會送交2階連署名冊。（中央社檔案照片）
圖為罷團赴南投縣選委會送交2階連署名冊。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北29日電）中選會今天說，若收到南投縣選委會函報國民黨立委馬文君、游顥罷免案補提查對結果，將依規先徵詢中選會過半委員以上的同意，決議是否先就這2件立委罷免案宣告成案並決定投票日期，若有相關決定會對外說明。

罷免馬文君、游顥的團體已分別在6月3日與6月4日，將補件的連署書送交至南投縣選委會查對，查對期間為40天；外界關注是否有可能與另25件罷免案一樣，在7月26日投開票。

中央選舉委員會今天說明，若收到南投縣選委會函報馬文君、游顥立委罷免案補提查對結果後，將依規徵詢中選會過半委員以上的同意，是否先就這2件立委罷免案宣告成案並決定投票日期，事後並循法定程序提交到預定在7月18日召開的中選會委員會議追認。

中選會說，由於南投縣選委會是在6月27日初審馬文君、游顥罷免案補提查對結果，因此預計將於6月30日至7月4日這一週徵詢中選會委員，屆時如果有相關決定，也會適時公開資訊。

google news透過 Google News追蹤中央社

中選會指出，依公職人員選舉罷免法規定，如果各區域立委罷免案有依法正式宣告成案，會在正式宣告成案後20天至60天內舉行投票；至於正式宣告成案與否、以及投票日期決定，依法須經中選會委員會審定，也得先徵詢過半委員同意後，再提交中選會委員會議追認，選務機關都會依法處理。

目前共有24案國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，將在7月26日投開票；其餘需要補件的罷免案包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，都已在近日補件，仍待地方選委會查對。（編輯：林克倫、黃國倫）1140629

#中央選舉委員會
#中選會
#南投縣
#馬文君
#國民黨
#游顥
#罷免
延伸閱讀
中選會：罷免投票所設置點 地方選委會7/4公告羅明才罷免案補件 若成案最快7/18審定投票日期罷免案7/26投票 中選會：考量國家安定與避開國考
馬文君
柯建銘估大罷免：至少6席被罷掉、10到20席為中成功立院外委會考察水面無人載具 盼朝全數MIT方向努力
游顥
陳玉鈴：大罷免非政黨對決 惡意報復不能逃檢視8藍委提告指涉犯選罷法 罷團：以訟制罷轉移焦點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中選會：罷免投票所設置點 地方選委會7/4公告
40
更多編輯台推薦新聞：