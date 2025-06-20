罷免案7/26投票 中選會：考量國家安定與避開國考

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（中央社記者賴于榛台北20日電）中選會委員會議今天審定公告，24件國民黨立委罷免案、以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，7月26日投開票。中選會解釋，投票日擇定7月26日，主因是考量國家安定、公投投票權人名冊編造時間，以及避開考區集中的國考等理由。

中選會20日公告24件立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案成案，罷免投票人數將於7/22公告，並於7/26進行投開票。（中央社製圖）

公民團體發動罷免藍委行動，第二階段達31案。中選會下午依法審定首波區域立委罷免案二階連署查對結果，共審定24案成案，以及高虹安罷免案也宣告成案。

根據中選會公告，罷免成案立委包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福。

其餘國民黨立委罷免案進度部分，游顥、馬文君案正在補提後的查對程序中；另外，羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件則是正在補提階段，後續還待領銜人送件、地方選委會收件與查對等程序。

至於罷免綠委案進度，僅剩李坤城案及陳俊宇案連署期限在23日與24日，尚未結束，其餘皆為第一階段就未補件，或是宣告失敗未送件、送件數不足等。

對於後續立委罷免案若成案，是否併於7月26日投開票。中選會指出，除地方補提收件與補提查對結果報中選會的實際進度外，後續尚須就適法性與適法性以外含可行性等各項因素併為考量。

中選會主委李進勇日前曾說，公職罷免案應於正式宣告成案後20天起、60天內舉行投票，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。對於最後投票日選於7月26日的理由，中選會指出，8月2日、8月3日各戶政事務所正忙於處理8月23日的全國性公投案投票權人名冊編造，不適合辦理投票。

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至於7月26日及8月2日都有國考，中選會指出，7月26日的國考考區分散，選區規模與罷免案投票人數所受影響較小，8月2日的考區則是高度集中於台北考區，加以台中考區也有罷免案，受影響的選區規模與罷免案投票人數反而最多，因此最終衡量輕重，並就適法性、可行性與國家社會安定等因素綜合考量後，最終決定7月26日投開票。

此外，罷免案投票，依法有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：翟思嘉）1140620