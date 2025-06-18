5罷免藍委案需補提已發函 中選會指程序未拖延

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（中央社記者賴于榛台北18日電）國民黨今天質疑中選會替罷團爭取時間，在法定二階連署案查對時間已過後，仍刻意不公告是否補件。中選會指出，新北市、台中市、新竹縣3縣市共有5件區域立委罷免案連署人名冊不足2階門檻，已函請5案領銜人在文到次日起10天內補提，並未拖延程序。

大罷免將進入第3階段，中選會20日委員會議預計審定首波罷免案，估計處理26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案進入第三階段投票，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。不過，國民黨今天質疑，中選會疑似替罷團爭取時間，在數個罷免案法定二階連署案查對時間已過時，仍刻意不公告到底要不要補件，讓罷團持續衝刺連署。

對於查對時間遭質疑，中選會稍早透過文字說明指出，關於區域立委罷免案二階連署人名冊查對結果後續處理部分，若依法依規有事先徵詢中選會委員過半同意，則會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於20日委員會議辦理追認，或是20日當天審定後，通知未過二階門檻案件領銜人補提。

中選會進一步補充指出，新北市、台中市、新竹縣的地方選委會在13日時，才將各該區域立委罷免案二階連署查對結果函報中選會，而這3個縣市共計有5件區域立委罷免案連署人名冊查對結果，不足法定連署的二階門檻。

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中選會說，為因應時效並依法循例辦理，5件補提作業已於16日、17日先以書面分別徵詢中選會委員，經全體委員1/2以上書面同意後，授權中選會主委予以核定，並於今天函請5件罷免案領銜人在文到次日起10天內，向各地方選舉委員會補提連署人名冊，也會依法依規辦理後續委員會議的追認程序，無任何稽延，且與先前南投縣、桃園市補提作業程序相同。

根據中選會資料，5件須在收到函文次日起10天內補提的案件與不合規定數量分別為，新北市11選區立委羅明才罷免案，不足規定人數564人；台中市第2選區立委顏寬恒罷免案，不足規定人數2267人；台中市第3選區立委楊瓊瓔罷免案，不足規定人數3464人；台中市第8選區立委江啟臣罷免案，不足規定人數2465人；新竹縣第2選區立委林思銘罷免案，不足規定人數1938人。（編輯：翟思嘉）1140618