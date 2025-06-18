加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
5億高中生案一審判婚姻無效 若定讞夏男將失遺產繼承資格
首頁 / 政治

5罷免藍委案需補提已發函 中選會指程序未拖延

2025/6/18 15:43（6/18 16:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為公民團體在中正紀念堂前高舉「大罷免」旗幟。（中央社檔案照片）
圖為公民團體在中正紀念堂前高舉「大罷免」旗幟。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）國民黨今天質疑中選會替罷團爭取時間，在法定二階連署案查對時間已過後，仍刻意不公告是否補件。中選會指出，新北市、台中市、新竹縣3縣市共有5件區域立委罷免案連署人名冊不足2階門檻，已函請5案領銜人在文到次日起10天內補提，並未拖延程序。

大罷免將進入第3階段，中選會20日委員會議預計審定首波罷免案，估計處理26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案進入第三階段投票，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。不過，國民黨今天質疑，中選會疑似替罷團爭取時間，在數個罷免案法定二階連署案查對時間已過時，仍刻意不公告到底要不要補件，讓罷團持續衝刺連署。

對於查對時間遭質疑，中選會稍早透過文字說明指出，關於區域立委罷免案二階連署人名冊查對結果後續處理部分，若依法依規有事先徵詢中選會委員過半同意，則會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於20日委員會議辦理追認，或是20日當天審定後，通知未過二階門檻案件領銜人補提。

中選會進一步補充指出，新北市、台中市、新竹縣的地方選委會在13日時，才將各該區域立委罷免案二階連署查對結果函報中選會，而這3個縣市共計有5件區域立委罷免案連署人名冊查對結果，不足法定連署的二階門檻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中選會說，為因應時效並依法循例辦理，5件補提作業已於16日、17日先以書面分別徵詢中選會委員，經全體委員1/2以上書面同意後，授權中選會主委予以核定，並於今天函請5件罷免案領銜人在文到次日起10天內，向各地方選舉委員會補提連署人名冊，也會依法依規辦理後續委員會議的追認程序，無任何稽延，且與先前南投縣、桃園市補提作業程序相同。

根據中選會資料，5件須在收到函文次日起10天內補提的案件與不合規定數量分別為，新北市11選區立委羅明才罷免案，不足規定人數564人；台中市第2選區立委顏寬恒罷免案，不足規定人數2267人；台中市第3選區立委楊瓊瓔罷免案，不足規定人數3464人；台中市第8選區立委江啟臣罷免案，不足規定人數2465人；新竹縣第2選區立委林思銘罷免案，不足規定人數1938人。（編輯：翟思嘉）1140618

#台中市
#中選會
#新北市
#國民黨
#新竹縣
#罷免
#選舉委員會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：