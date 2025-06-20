7/26罷免案投票 勞動部：具投票權勞工放假1天

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）中選會今天宣布，24件國民黨立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案成案，7月26日投開票。勞動部表示，具投票權且原屬工作日的勞工放假1天，原就不須出勤者，不另給假給薪。

公民團體發動罷免藍委行動，第二階段達31案。中選會下午依法審定首波區域立委罷免案二階連署查對結果，共審定24案成案，以及高虹安罷免案也宣告成案，將於7月26日投票。

不過，大罷免投票案並非全台各選區都舉行，因此勞動今天特別發布新聞稿指出，僅具投票權且該日原屬工作日的勞工，應予以放假1日，而原就不須出勤者，不另給假給薪。

勞動部表示，為保障具投票權的勞工得以行使權利，過去已公告指定「公職人員選舉罷免投票日」為勞動基準法第37條第1項所定應放假日。

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勞動部指出，所謂放假「1日」是指午前零時至午後12時連續24時，但雇主如果徵得勞工同意在該日出勤，應加給工作時間工資，且不可妨礙勞工投票。舉例來說，勞雇雙方原約定當天出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

勞動部並提到，投票權只能在投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。（編輯：管中維）1140620