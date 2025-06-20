24藍委、高虹安罷免案成案 7/26投開票

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（中央社記者賴于榛台北20日電）大罷免進入第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

根據中選會公告，罷免成案立委為王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥。

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高虹安罷免案於5月4日遞交第二階段連署書，經中選會委員會議今天審定後，宣告成案。根據中選會公告，新竹市第11屆市長選舉人總數為35萬758人，罷免案連署人數應達3萬5076人，此案提交連署人數為5萬1180人，符合規定人數為4萬801人，已超過法定連數人數，依法宣告成案。

根據公職人員選舉罷免法，第三階段罷免投票，應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票；此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：林克倫）1140620