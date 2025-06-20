藍白指竹市長罷免案勞民傷財 綠籲尊重民意表達

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）有國民黨及民眾黨新竹市議員說，辦理此次新竹市長罷免案需花新台幣3100多萬元，勞民傷財。民進黨市議員說，罷免制度是民主政治運作的重要機制，應尊重憲政與民意表達。

新竹市議會今天審議提案，其中，新竹市政府提案「第11屆新竹市長罷免案投票所需經費計新台幣3101萬2000元，請求議會同意以墊付方式辦理，並依規辦理轉正」。此案最終經主席、議長許修睿敲錘後照案通過。

民眾黨新竹市議員宋品瑩會後在臉書（Facebook）發文指出，辦理市長罷免選舉需要花3000多萬元，明年就是例行市長改選，卻為了某些人選輸不甘心，就要浪費人民血汗錢。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡向中央社記者表示，此次罷免選舉比照大選規模籌辦，初估罷免案選務經費高達3000多萬元，如果今天這項提案未通過，市府仍需動用預備金支應，實屬勞民傷財。

民進黨新竹市議員曾資程指出，選舉、罷免、創制與複決是憲法保障的基本民主權利，民主制度的核心在於公民參與，而罷免制度正是民主政治正常運作的重要機制。

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針對罷免案衍生的行政支出，曾資程表示，真正的問題不在於成本本身，而在於是否尊重憲政秩序與民意表達，「若只從金錢觀點衡量，是否所有選舉都可被視為浪費？」

根據「公職人員選舉罷免法」第13條規定，辦理選舉、罷免所需經費，立法委員選舉、罷免由中央政府編列；縣（市）議員、縣（市）長選舉、罷免由縣（市）政府編列。（編輯：李錫璋）1130620