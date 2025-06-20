24藍委罷免案7/26投票 藍籲民眾投不同意票守護民主

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（中央社記者王承中台北20日電）中選會今天宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投票。國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨會全力守護所有的黨籍立委與台灣得來不易的民主，呼籲台灣民眾一起反綠共、戰獨裁，票投不同意，台灣大勝利。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

國民黨文傳會主委林寬裕透過媒體群組表示，還沒開會就有宣傳車在街上跑來跑去，中選會果真是獨裁政黨的工具，國民黨會全力守護所有的黨籍立委與台灣得來不易的民主。

林寬裕指出，歷次民調都顯示，主流民意不認同所謂的大罷免，國民黨呼籲台灣民眾一起反綠共、戰獨裁，票投不同意，台灣大勝利。

國民黨立法院黨團則發布新聞稿表示，今天中選會的決議只印證一件事，「大惡罷劇本早已寫好」，中選會唾面自乾、甘為鷹犬，這是中華民國選舉罷免史上最黑暗不堪的1天。

國民黨團提到，民進黨立院黨團總召柯建銘早早「預告」罷免投票日為7月26日，而今天中選會完全配合演出，這不是獨立機關的自我作賤，又是什麼。

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國民黨團批評，現在再多的不滿、氣憤、抗議，都無法阻止中選會、民進黨為所欲為與毀憲亂政，罷團如同民進黨另一個殺害台灣民主的代言人、劊子手，而放縱這些人胡作非為的，就是當今的司法檢調，打壓異已欺壓百姓。

國民黨團強調，為了捍衛民主，反對民進黨一黨獨大，繼續殘害台灣，呼籲支持國民黨、支持民主法治、支持司法獨立、反對獨裁的民眾，為自己、為家人、為後代子孫站出來，7月26日出來投下「不同意罷免票」，救台灣、救民主、救司法。（編輯：張若瑤）1140620