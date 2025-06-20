21世紀新鴉片戰爭1 / 芬太尼－從強效止痛藥物到新鴉片戰爭武器

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人行道上一個個像是醉漢的身軀、僵直或甚至不自然半折的人體，北美許多城市這類如殭屍電影般的場景，是芬太尼危機恐怖的具象化。這場危機上演多年後，川普政府試圖利用關稅迫使中國防止芬太尼流向美國，能否奏效，關係到數以萬計的人命，甚至美國的未來。

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21世紀新鴉片戰爭－導論（中央社記者周永捷台北20日電）芬太尼是比利時醫師顏森（Paul Janssen）在1959年研製成功的止痛藥劑，1968年開始在美國用於醫療，半世紀之後，原本用來救人的化學藥物，卻成為一年造成多達數萬人死亡的毒品，這樣的轉變被認為並非偶然，而是中國共產黨政權利用芬太尼報復西方社會，它因此成了「反向鴉片戰爭」（或稱「新鴉片戰爭」）的武器。

不同於以天然植物罌粟為原料的鴉片， 芬太尼 芬太尼 小百科 芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。 看更多 關閉 是以化學原料合成，效力比海洛因強50倍、比嗎啡強100倍，成本卻更低，且更容易製造。合法生產的芬太尼用於癌症末期的疼痛管理，或用於重症手術麻醉，經醫師處方以貼布、喉片或靜脈注射等形式供病患使用。非法生產則多在中國或墨西哥的地下實驗室進行，一般以粉末、藥片或液體形態出現，有些混入海洛因或偽裝成處方藥。

芬太尼的危險性包括肉眼無法分辨，吸毒者無從判斷劑量，而因為毒性甚高，極少劑量便可致死。

在美國，芬太尼被當成毒品使用的情況，在21世紀初開始引起注意，當時主要是藥用芬太尼外流到毒品市場，經過大約10年，美國芬太尼的主要來源以及藥性出現變化，問題惡化成為危機。主要在墨西哥與中國非法製造的芬太尼不僅藥效更強，而且經常混入海洛因、古柯鹼等毒品或偽裝成止痛藥或抗憂鬰藥物販售，服用者往往不知藥物含有芬太尼。

到了2020年代，芬太尼成了美國類鴉片藥物過量致死的最主要原因，每年有數萬人死於芬太尼，2024年的死亡人數是7.5萬。相較之下，在打了將近20年的越戰期間，陣亡的美軍人數約5.8萬人。此外，根據白宮發布的數據，在2023年，以芬太尼為主的非法類鴉片藥物造成2.7兆美元（近新台幣80兆美元）的損失，相當於美國當年國內生產毛額（GDP）的9.7%。

2020年代，芬太尼成為美國類鴉片藥物過量致死的最主要原因。（中央社製表）

根據白宮發布的數據，以芬太尼為主的非法類鴉片藥物在2023年造成2.7兆美元（近新台幣80兆美元）的損失，相當於美國當年國內生產毛額（GDP）的9.7%。（中央社製表）

隨著問題趨於嚴重，美國政府在2019年取得中國當局嚴格管制芬太尼的承諾，但中方在2022年因時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而切斷與美國有關合作打擊毒品的對話，直到2024年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤時才恢復。

在此同時，用於製造芬太尼的中國化學原料，仍持續出口到墨西哥。美國總統川普在2025年1月上任後，在2月和3月中國銷美商品共加徵20%的關稅，白宮官員挑明說，加徵所謂的芬太尼關稅，原因在於「中國官員未採取必要行動，以遏止（製造芬太尼的）前驅化合物流向已知的犯罪集團，並阻止跨國犯罪組織的洗錢行動」。

美國元首針對芬太尼直接採取行動，除了突顯問題的嚴重性，行動的針對性也反映出華府對於問題根源的看法。而且，川普政府另一位高層更點出中國任由芬太尼流向美國背後可能的居心。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2025年2月接受美國有線電視頻道「福斯新聞」（Fox News）專訪時說，中國當局如果想要阻止芬太尼流向美國，就可以那麼做。他說：「你不免會想，有些情況下，這是否故意為之？例如刻意要讓我們到處都是芬太尼？」

福斯新聞記者接著提到這種現象與19世紀鴉片戰爭的關聯性。盧比歐說：「反向的，對。他們是否故意這樣做？我是說，你不免會想。我只是這麼說而已。」

這是美國政府高層罕見對於「反向鴉片戰爭」的直接評論。鴉片戰爭其實指的是清廷與英國和法國在19世紀中葉的兩次衝突，但在這裡的意義有些不同，鴉片戰爭在當代中國人的觀念裡，是英國當年藉著鴉片貿易讓中國積弱不振，反向鴉片戰爭則是中國如今對世界首要強國美國的報復。

美國地緣政治分析家勞森（Greg Lawson）可能是第一位提出「反向鴉片戰爭」觀念的專家。他2017年底在美國政治評論刊物「國家利益」（The National Interest）發表的一篇文章，題目就是「芬太尼危機是一場反向鴉片戰爭」（The Fentanyl Crisis Is a Reverse Opium War）。他在文章中點出，在這場新的鴉片戰爭中，受害者不是中國，而是美國。

加拿大記者古柏（Sam Cooper）曾做調查報導，探索加拿大的學校和青少年之間芬太尼泛濫的原因，結果溯源到了中國。他發現，中國的工廠所生產的芬太尼在中國政府嚴格的管控下，不會流入中國的校園或黑市，卻可以自由的向加拿大和美國供應。古柏的調查報導，促使更多人意識到反向鴉片戰爭存在的可能性。

青少年時期移民加拿大的華人YouTuber張堯相信中國在對美國發動這場戰爭，並為動機提供了說明。她指出，19世紀的鴉片戰爭是中國共產黨講述「中國屈辱史」的敘事中很核心的內容。依據中共的敘事，西方國家當年刻意向中國販賣鴉片，毒害中國人，原因是他們擔心中國一旦強大，將成為西方的威脅。

張堯說：「這是我們所接受的教育，一個人接受這樣的教育久了，就會想報復，怎麼報復呢？就是等到中國崛起、民族復興之後，……讓外國的年輕人、有希望的一代被毒品殘害。這就是中國人心目中完美的報復。」

她說，中國有個非常深刻的民族報復的意願，要讓世界嚐嚐中國人過去的苦痛，因此參與其中的中國人沒有任何道德的譴責。她相信，芬太尼在北美的泛濫，背後完全是由中國國安機構、軍方和警察非常高階的官員所主導。

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或許因為極難取證，這樣的論點少見西方主流媒體報導，但不論如何，芬太尼確實已成為美國青壯年的頭號殺手，削弱了美國勞動力與經濟，如今美國高層領導人不僅重視這場危機，也在以實際行動設法扭轉。

為了深入探討芬太尼在北美造成的危害，中央社團隊走訪洛杉磯、紐約及舊金山芬太尼重災區，訪問戒癮者、受害青少年家長、康復機構、第一線社工、醫師及犯罪學者，幫助讀者瞭解這一場21世紀的新鴉片戰爭。（編輯：陳正杰）1040620

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