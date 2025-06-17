以色列伊朗零退讓衝突 恐將成漫長且代價高昂消耗戰

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（中央社記者賴素芬特拉維夫16日專電）以色列於13日凌晨對伊朗展開軍事行動，針對伊朗境內核設施、彈道飛彈陣地、伊斯蘭革命衛隊據點及德黑蘭周邊能源基礎設施等，發動自以哈戰爭爆發以來規模最廣泛一次攻擊。此役將波及全球能源、市場與地緣政治格局。當對手皆不願退讓，衝突恐將演變為一場漫長且代價高昂的消耗戰。

這場代號「崛起雄獅」（Operation Rising Lion）先發制人的攻擊行動並非單一空襲，而是結合以色列空軍與情報機構摩薩德（Mossad）無人機滲透的複合作戰。從以色列官方表示，此舉旨在全面削弱伊朗的核子與飛彈能力，防範潛在威脅於未然。

根據伊朗政府通報，此次攻擊已造成至少224人死亡、1300人受傷，其中包括多名高階情報與核子官員。德黑蘭也出現罕見的撤離潮，約有10萬人離開首都，突顯攻擊對伊朗內部所造成的劇烈震盪。

14日凌晨伊朗隨即以大量無人機和彈道飛彈報復攻擊，儘管以色列的「鐵穹」（Iron Dome）與「大衛投石索」（David’s Sling）防禦系統成功攔截90%以上飛彈，仍有部分突破防線，特拉維夫（Tel Aviv）、海法（Haifa）與貝特雁（Bat Yam）等多地均傳出整棟建築被擊毀報導，造成至少24人喪生、數百人受傷。

伊朗對以色列發動飛彈攻擊，16日布內布拉克住宅和車輛受損。（路透社）

目前衝突仍持續升級。以色列國內氣氛，隨著傷亡人數逐日累積，目前所有非必要機關單位與行業都已停班、學校停課，民眾心情日益緊繃，街頭人流稀少。自2023年10月7日以哈戰爭爆發以來，以色列民眾雖已對空襲警報見怪不怪，但這波來自伊朗的彈道飛彈威力更甚，心理壓力明顯升高，整體社會情緒疲憊可見一斑。

值得注意的是，以色列政府同步啟動跨部門機制，準備動員國內三家航空公司從紐約、羅馬、雅典（Athens）、塞普勒斯（Cyprus）、曼谷等地協助自海外撤離滯留國民。據報導，約有15萬名以色列人受困於海外。以色列航空已開放返國登記，在開放後短短一個半小時內即吸引超過6萬人註冊。航空公司正依據註冊數據繪製全球客戶地圖，並安排優先撤離順序，考量原定航班日期、人道需求與安全風險，目前此服務僅適用於直接向航空公司購票的旅客。

另一方面，由阿曼（Oman）牽線的美伊核談判宣告中止，目前正在進行的七大工業國（G7）會議與歐盟也正緊急召開會議商討因應措施。美國總統川普雖公開表態支持以色列，卻不願深度介入。據美方官員透露，川普已否決以色列提出的暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）行動計畫。他在個人社群平台表示，希望以色列與伊朗能「達成協議」，並以自己曾調解印度與巴基斯坦克什米爾衝突為例，釋出調停意願。

根據以色列及國際軍事與安全專家評估，即便以色列成功摧毀伊朗部分濃縮設施並暗殺多位伊朗核子科學家，單憑以色列的軍力仍難對伊朗核計畫造成結構性破壞。以色列仍需美國實質軍事介入，才能達到根除伊朗的核子武器野心。

目前，衝突雙方均無退讓跡象。以色列不排除擴大打擊範圍，甚至公開討論對伊朗政權中樞進行「外科手術式打擊」；伊朗則揚言，如果歐美國家介入，伊朗將報復西方在波斯灣與地中海地區的軍事基地與能源基礎設施。

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以色列此刻正打一場認為「非打不可」的戰爭。伊朗則準備打一場它「輸不起」的戰爭。儘管以色列國內尚維持表面秩序，但對長期戰爭的心理與資源準備明顯不足，部分反對派議員已質疑政府是否正將國家推向一場無法控制的區域性衝突。然而，以色列政府「一次解除威脅」的強硬立場仍獲得廣泛支持。許多以色列民眾認為，這是攸關國家生存的必要行動。

隨著戰事升高，接下來的發展不僅將影響中東地區的安全平衡，也可能波及全球能源、市場與地緣政治格局。當對手皆不願後退一步，這場衝突恐將演變為一場漫長且代價高昂的消耗戰。（編輯：陳承功）1140617