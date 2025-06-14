以色列再祭木馬屠城內外夾攻 摩薩德埋伏伊朗數月部署武器

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（中央社特拉維夫13日綜合外電報導）以色列今天空襲伊朗核設施和軍事基地，擊斃多名高階領袖和核子科學家。「華盛頓郵報」報導，這次行動是靠「摩薩德」秘密情報團隊提前在伊朗境內部署突擊隊和武器埋伏數月才得以成功。

當以色列戰機今天飛向伊朗核設施和軍事基地時，秘密突擊隊、大批武裝無人機和埋藏在普通車輛內的爆裂物從伊朗內陸的潛伏處傾巢而出，直奔沉睡中的目標。

這些目標包括軍事指揮官、核子科學家和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）領袖。一名熟知這次行動的以色列高階安全官員向「華盛頓郵報」（The Washington Post）披露一些先前未曝光的細節時說，其中許多人當時「還在家裡的床上」。

根據以色列和西方國家安全官員說法及伊朗政權的聲明，破曉時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的親信和核子智囊團的重要人物都已喪命，有些人顯然是在德黑蘭市中心的公寓高樓等建築物遭裝載炸藥的無人機或其他裝置炸死。

官員說，這場名為「奮起雄獅」（Rising Lion）的行動仰賴秘密情報團隊、潛藏的武器和其他事先埋伏在伊朗境內數週、甚至數月的武力。

以色列高階安全官員透露，這次針對性刺殺行動是攻擊計畫「第一波」行動一環，目的是擊斃革命衛隊和伊朗政權的「決策者」，趁他們「身處我們已掌握的位置」時發動攻擊。行動隨後擴大到以飛彈和空襲打擊伊朗核設施和軍事據點。

命喪這次刺殺行動的人包括伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、革命衛隊指揮官沙拉米（Hossein Salami）、核子科學家特赫蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）等。

這麼多重要領袖同時被殺，似乎暴露出伊朗令人訝異地無力保護軍方和科研機構關鍵人物不受長年虎視眈眈的敵人攻擊。

另一名官員說，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）早在發動攻擊之前，就在伊朗內陸建立了「爆炸型無人機基地」，這些武器可啟動瞄準德黑蘭附近的地對地飛彈發射據點。

即便在美國與伊朗重啟核談判之際，準備行動的最後階段也在進行，「摩薩德」特工「走私大量特殊武器到伊朗，部署在全國各地，並朝指定目標發射」。

為了毀掉可能被用來對付以色列戰機的其他防空能力，摩薩德「暗中在車上部署打擊系統和先進技術」，這顯然是指埋藏的爆裂物，可遠端引爆以摧毀和干擾防空系統。

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以色列安全官員揭露更多細節，稱這部分行動是鎖定用來載運飛彈到發射場的卡車，「每摧毀一輛卡車，等於毀掉4枚飛彈」。

報導提到，伊朗的盟友黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）去年也深受重創，當時數百名真主黨成員在一場大規模呼叫器爆炸案中身亡或傷殘，這些真主黨採購的呼叫器早就被以色列安裝了炸藥。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140614